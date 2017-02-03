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https://sport.mail.ru/news/boxing/28646211/
3 февраля 2017, 1:03 | Бокс | Чемпионат.com

Промоутер Бетербиева выиграл торги на бой с Баррерой

Промоутерские торги на право организации поединка между россиянином Артуром Бетербиевым и кубинцем Салливаном Баррерой выиграл промоутер Бетербиева Иван Мишель со ставкой $ 251 тысяча, сообщает BoxingScene.

Промоутер Барреры компания Main Events предложила $ 181 тысячу. Теперь команда Бетербиева должна в течение 15 дней представить контракт на поединок.

Победитель боя станет претендентом на поединок с чемпионом IBF в полутяжёлом весе Андре Уордом, который также владеет поясами WBA и WBO. Гонорар будет разделён в соотношении 75 на 25 в пользу Бетербиева. Российский боксер заработает $188 250. Гонорар Барреры составит $62 750.
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