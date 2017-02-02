Мурат Гассиев: Я должен был драться на разогреве у Головкина

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Мурат стал чемпионом мира по версии IBF в 23 года, победив 3 декабря в драматичном поединке Дениса Лебедева. На премии «Звезда бокса» этот бой был признан лучшим по итогам прошлого года. Не исключено, что в ближайшем будущем Гассиев проведет реванш с Лебедевым, а пока Мурат отправится в Америку в тренировочный лагерь Абеля Санчеса.

ПОСЛЕ НОКДАУНА ЛЕБЕДЕВА Я ОТОШЕЛ ОТ ПЛАНА НА БОЙ

— Команда Лебедева незадолго до поединка изменила условия контракта и поставила на бой один пояс. Нет обиды?

— Что теперь обижаться? Конечно, было бы лучше иметь два пояса, но и один неплохо.

— Кроме этого поменяли судей. Поставили Александра Калинкина, который хорошо знаком с Лебедевым. Были подозрения, что судьи не отдадут вам победу?

— Денис был фаворитом. Для меня было важно закончить бой нокаутом и не доводить дело до судейского решения.

— В четвертом раунде Лебедев оказался в нокдауне от удара по печени. После этого тренер Санчес советовал вам спокойно доводить поединок до финала.

— Да, говорил. После нокдауна я хотел закончить бой нокаутом и отошел от плана. Мне казалось, что судьи не отдадут мне победу. Я до конца пытался уложить Лебедева, но он опытный боксер.

— Судья Калинкин сказал, что несколько раз пересматривал бой, и нет сомнений, что победил Гассиев.

— Я чувствовал, что победил, но со стороны виднее. В любом случае люди, которые разбираются в боксе, знают, кто заслужил эту победу.

— Лебедев сломал кисть в первых раундах, об этом сказал его промоутер Андрей Рябинский. Чувствовали это?

— Во время боя я этого не заметил, да и на допинг-тесте тоже. Хотя на руки Дениса я не глядел.

К ВЕЧЕРУ ГОЛОВКИН — ДЖЕЙКОБС НЕ СМОГЛИ НАЙТИ СОПЕРНИКА

— 18 марта в Нью-Йорке Геннадий Головкин встречается с Дэниэлом Джейкобсом. Вы тренируетесь вместе с Геннадием в США, он приезжал поддержать в бою с Лебедевым. После поединка встречались?

— В последний раз виделись с Головкиным, когда мы с Денисом сдавали после боя допинг-пробы. Геннадий прождал меня четыре часа, потом сказал, что должен ехать в аэропорт, пожелал удачи и исчез.

— Какой прогноз на бой, предстоящий 18 марта?

— Победа Головкина нокаутом после шестого раунда.

— Геннадий уже приглашал вас на поединок?

— Я и сам должен был боксировать на этом вечере, но не получилось найти соперника.

— Речь об Усике? Он заявлял, что будет драться в рамках этого вечера.

— Не знаю. Искали соперника, но не смогли найти подходящего. Пока точной даты моего поединка нет. В любом случае скоро полечу в Штаты и начну тренироваться.

— Помимо Усика назывались возможные соперники — Лебедев и Гловацки…

— Я жду, когда объявят нового соперника, но пока ясности нет. Интереснее всего было бы провести объединительный бой с Усиком или реванш с Лебедевым.

— Кто из них сильнее? Допустим, если бы они боксировали друг с другом?

— Чуть больше склоняюсь к победе Усика. Но тяжело загадывать, это тяжелый вес, и один удар мог бы решить исход боя. Кроме того, Денис очень опытный боксер.

РАД, ЧТО ТРЕНИРУЮСЬ ПОД РУКОВОДСТВОМ САНЧЕСА

— В каком возрасте началась ваша профессиональная карьера?

— В 17 лет. Я тогда уже несколько лет жил в Челябинске, куда меня пригласил Алексей Васильев из Ural Boxing Promotion. В Челябинске я школу заканчивал, потом в университет поступил. Но в основном все время тратил на тренировки.

— Почему пришлось бросить любительский бокс? Ваш тренер Виталий Сланов говорил, что имел место неприятный случай с судейством.

— Это произошло на чемпионате России, хотя я до этого выиграл на международном турнире. Я в любителях примерно 25 боев провел. Везде было нормально, только на одном турнире было какое-то странное судейство. У арбитров были какие-то свои планы.

— Говорят, Абель Санчес — жесткий тренер. Не было проблем на тренировках в Штатах?

— В первую очередь Санчес — открытый человек. Когда я приехал в Америку, он меня встретил как родного. С первых дней работы было ощущение, что я его уже давно знаю. Как будто мы с ним не виделись десять лет, а теперь встретились. Я рад, что мне посчастливилось тренироваться под его руководством.

— Что-то удивило на первых тренировках в США?

— Были, конечно, впечатления — новая страна, новые люди, новые партнеры по спаррингам. Первая неделя была необычной. Потом втянулся и ко всему привык.

НЕКОТОРЫЕ ДУМАЮТ, ЧТО Я ЖИВУ В АУЛЕ

— Вы родились во Владикавказе, но какое-то время прожили в станице Архонская? Это ведь казачья станица?

— Я прожил там довольно долго. Но я был маленьким, помню только, как бегал по улицам. Архонская находится недалеко от Владикавказа. Потом мы еще какое-то время жили в Южной Осетии, а после поездили по другим городам России.

— Где именно жили в Южной Осетии?

— Бузала. Мои корни оттуда. Недавно у меня спрашивали: «Мурат вы все еще в ауле живете?» Вообще часто сталкиваюсь с подобным отношением. Недавно был случай. Зашли с друзьями в кафе, задают вопрос про Осетию: «Ну как у вас там? Люди все с автоматами ходят наверно». Я им отвечаю: «Да, у нас там все очень жестко. Все время комендантский час. Люди из окопа в окоп, от ущелья к ущелью».

— За бой с Лебедевым у вас был самый большой гонорар в карьере? Сто тысяч долларов?

— Да, примерно столько. Купил машину, еще на ремонт квартиры во Владикавказе хватило.

— А на дом?

— Пока что нет денег. Заработаю, построю.

— Была мечта перейти в тяжелый вес…

— Вот там и заработаю.

— При каких обстоятельствах возможен переход в тяжелую весовую категорию? В случае поражения?

— Все будет зависеть только от моего организма. Мне практически не приходится гонять вес, сбрасываю во время тренировок. Если буду весить хотя бы килограммов сто, то перейду.

ИСПУГАТЬ ВЗГЛЯДОМ ДО БОЯ? ЭТО СМЕШНО

— Был ли момент в карьере, когда хотелось не только выиграть у оппонента, а сделать ему больно?

— На спаррингах бывало. Приходит один и говорит: «Хочу спарринг восемь раундов». Тренер отвечает: «Давай хотя бы три раунда проведем?» — «Нет, хочу восемь». А потом бежит с ринга после двух раундов — «у меня нога болит» или еще что-то. Это же обычная тренировка. Не надо много на себя брать. Надо делать, что говорит тренер. А во время боев никакой ненависти к сопернику не испытывал. Выходишь и делаешь свою работу.

— Нулевой раунд имеет значение?

— Мой любимый момент, когда поднимаешься в ринг и что-то внутри переключается. Когда расходитесь по углам перед началом поединка и понимаешь, вот сейчас начнется. А остальное — face to face, взвешивание, пресс-конференция — для меня это ничего не значит. Просто это часть шоу. Нулевой раунд — это все глупости. Как можно человека взглядом испугать? Многие вкладывают в эту процедуру много смысла, но лично мне становится смешно.

— Во время боя слышны подсказки из угла?

— Вроде бы вокруг стоит гул, но очень четко слышу свой угол. Во время тренировок я привык ориентироваться на голос тренера. Во время боя его слышу отчетливо, как будто мне в ухо говорят. Вот в бою с Джорданом Шиммелом левой бью — не попадаю, правой бью — не попадаю. И в какой-то момент мне Абель кричит: «Second one». И я вслед за правым выбрасываю левый боковой. Соперник в нокауте.

— За свою карьеру хотя бы раз приходилось бывать в нокдауне?

— (По деревянному столу.) Ни разу.

Мурат ГАССИЕВ

Родился 12 октября 1993 года во Владикавказе.

Начал заниматься боксом в 2007 году.

С 2011 года выступает на профессиональном ринге.

Провел 25 поединков, одержал 24 победы (один бой признан несостоявшимся).