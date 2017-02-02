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https://sport.mail.ru/news/boxing/28645515/
2 февраля 2017, 22:57 | Бокс | Sports.kz

Экс-чемпион WBO готов выступить в андеркарде боя Головкин — Джейкобс

Стал известен еще один участник вечера бокса Геннадий Головкин (36−0, 33 КО) — Дэниэл Джейкобс (32−1, 29 КО), который состоится 18 марта на арене Madison Square Garden в Нью-Йорке, сообщает Sports.kz.

Стал известен еще один участник вечера бокса Геннадий <span class=error>Головкин</span> (36−0 33 КО) — <span class=error>Дэниэл</span> Джейкобс (32−1 29 КО) который состоится 18 марта на арене Madison Square Garden в <nobr>Нью-Йорке</nobr> сообщает Sports.kz. Увеличить
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Адам Бут, тренер бывшего чемпиона мира по версии WBO, ирландского боксера Энди Ли (34−3−1, 24KO), рассказал в интервью iFL TV, что его подопечный готов вернуться на ринг и выступить в андеркарде боя Головкин — Джейкобс. Его соперник пока неизвестен.

В последний раз Ли выходил на ринг в декабре 2015 года — тогда он проиграл британцу Билли Джо Сондерсу (24−0, 12 КО).

Также в андеркадре вечера бокса на Madison Square Garden уже утверждены два боя: Карлос Куадрас (35−1−1, 27 КО) — Давид Кармона (20−3−5, 8 КО) и Роман Гонсалес (46−0, 38 КО) — Висаксил Вангик (41−4−1, 38 КО). Соперник Александра Усика (11−0, 10 КО) будет объявлен позднее.

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