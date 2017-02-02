Адам Бут, тренер бывшего чемпиона мира по версии WBO, ирландского боксера Энди Ли (34−3−1, 24KO), рассказал в интервью iFL TV, что его подопечный готов вернуться на ринг и выступить в андеркарде боя Головкин — Джейкобс. Его соперник пока неизвестен.



В последний раз Ли выходил на ринг в декабре 2015 года — тогда он проиграл британцу Билли Джо Сондерсу (24−0, 12 КО).



Также в андеркадре вечера бокса на Madison Square Garden уже утверждены два боя: Карлос Куадрас (35−1−1, 27 КО) — Давид Кармона (20−3−5, 8 КО) и Роман Гонсалес (46−0, 38 КО) — Висаксил Вангик (41−4−1, 38 КО). Соперник Александра Усика (11−0, 10 КО) будет объявлен позднее.