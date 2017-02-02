Соперник Жакиянова жалуется, что WBA не отдает ему пояс
Американский боксер Роши Уоррен (14−1, 4 КО), соперник казахстанца Жаната Жакиянова (26−1, 18 КО) по предстоящему бою, предъявляет претензии Всемирной боксерской ассоциации (WBA), сообщает Sports.kz со ссылкой на Boxingsene.com.
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Уоррен жалуется, что до сих пор не получил свой пояс WBA, завоеванный еще в июне после победы над доминиканцем Хуаном Карлосом Пайано (18−1, 9 КО). При этом пояс IBO, который также стоял на кону того боя, Роши получил сразу же.
— Я все еще не получил мой пояс WBA. Пояс IBO я получил спустя неделю как приехал домой. Да, я чемпион, но я все еще голоден, потому что ко мне относятся не так, как должны относиться. Я усердно работал ради этого пояса, но его у меня все еще нет. Он важен не только для меня, но и для всей моей семьи — например, я хочу сфотографироваться с ним с мамой. Не понимаю, почему его до сих пор нет. Где они там его держат? — недоумевает Уоррен.
Бой Жакиянов — Уоррен состоится 10 февраля в американском городе Толедо (штат Огайо).
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