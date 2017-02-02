Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/boxing/28645413/
2 февраля 2017, 22:52 | Бокс | Sports.kz

Соперник Жакиянова жалуется, что WBA не отдает ему пояс

Американский боксер Роши Уоррен (14−1, 4 КО), соперник казахстанца Жаната Жакиянова (26−1, 18 КО) по предстоящему бою, предъявляет претензии Всемирной боксерской ассоциации (WBA), сообщает Sports.kz со ссылкой на Boxingsene.com.

Американский боксер <span class=error>Роши</span> <span class=error>Уоррен</span> (14−1 4 КО) соперник <span class=error>казахстанца</span> <span class=error>Жаната</span> Жакиянова (26−1 18 КО) по предстоящему бою предъявляет претензии Всемирной боксерской ассоциации (WBA) сообщает Sports.kz со ссылкой на Boxingsene.com. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

Уоррен жалуется, что до сих пор не получил свой пояс WBA, завоеванный еще в июне после победы над доминиканцем Хуаном Карлосом Пайано (18−1, 9 КО). При этом пояс IBO, который также стоял на кону того боя, Роши получил сразу же.

— Я все еще не получил мой пояс WBA. Пояс IBO я получил спустя неделю как приехал домой. Да, я чемпион, но я все еще голоден, потому что ко мне относятся не так, как должны относиться. Я усердно работал ради этого пояса, но его у меня все еще нет. Он важен не только для меня, но и для всей моей семьи — например, я хочу сфотографироваться с ним с мамой. Не понимаю, почему его до сих пор нет. Где они там его держат? — недоумевает Уоррен.

Бой Жакиянов — Уоррен состоится 10 февраля в американском городе Толедо (штат Огайо).

Все спортивные новости Казахстана
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Бокса

Мурат Гассиев: Я должен был драться на разогреве у Головкина

Мурат Гассиев: Я должен был драться на разогреве у Головкина

Чемпион мира в первом тяжелом весе по версии IBF перед отъездом в тренировочный лагерь рассказал о том, как провел детство в казачьей станице, почему ушел из любительского бокса и в каких случаях ему хочется сделать человеку больно.
Еще 7 новостей  Все новости
02 февраля

Стал известен календарь Премьер-Лиги-2017

Майкл Томпсон: «Головкин - один из моих любимых бойцов, потому что он никого не боится»

«Мэдисон Сквер Гарден» выпустил промо-ролик боя Головкин - Джейкобс