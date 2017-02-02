Соперник Жакиянова жалуется, что WBA не отдает ему пояс

Уоррен жалуется, что до сих пор не получил свой пояс WBA, завоеванный еще в июне после победы над доминиканцем Хуаном Карлосом Пайано (18−1, 9 КО). При этом пояс IBO, который также стоял на кону того боя, Роши получил сразу же.



— Я все еще не получил мой пояс WBA. Пояс IBO я получил спустя неделю как приехал домой. Да, я чемпион, но я все еще голоден, потому что ко мне относятся не так, как должны относиться. Я усердно работал ради этого пояса, но его у меня все еще нет. Он важен не только для меня, но и для всей моей семьи — например, я хочу сфотографироваться с ним с мамой. Не понимаю, почему его до сих пор нет. Где они там его держат? — недоумевает Уоррен.



Бой Жакиянов — Уоррен состоится 10 февраля в американском городе Толедо (штат Огайо).