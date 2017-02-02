В Канаде боксёр был нокаутирован ведром со льдом
В канадском Монреале вечер бокса перерос в массовую драку.
Рефери главного поединка вечера между Стивеном Батлером и Брендоном Куком принял решение остановить бой
Недовольные болельщики стали бросать на ринг разные вещи, среди которых было и ведро со льдом, которое угодило прямо в Кука. После этого началась драка, в ходе которой пострадали четыре человека. Двое болельщиков доставлены в больницу, ещё двое арестованы.
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