В Канаде боксёр был нокаутирован ведром со льдом

Рефери главного поединка вечера между Стивеном Батлером и Брендоном Куком принял решение остановить бой из-за того, что после нокдауна Батлер неуверенно держался на ногах.



Недовольные болельщики стали бросать на ринг разные вещи, среди которых было и ведро со льдом, которое угодило прямо в Кука. После этого началась драка, в ходе которой пострадали четыре человека. Двое болельщиков доставлены в больницу, ещё двое арестованы.