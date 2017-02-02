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https://sport.mail.ru/news/boxing/28645106/
2 февраля 2017, 21:54 | Бокс | Sports.kz

Головкин — лучший P4P в мире по версии испанского боксерского клуба

Испанский боксерский клуб Boxing Club Cidade de Lugo составил собственный рейтинг лучших pound-for-pound (вне зависимости от весовой категории) боксеров, сообщает Sports.kz.

Испанский боксерский клуб Boxing <span class=error>Club</span> Cidade de <span class=error>Lugo</span> составил собственный рейтинг лучших <nobr>pound-for-pound</nobr> (вне зависимости от весовой категории) боксеров сообщает Sports.kz. Увеличить
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Первое место занял казахстанец Геннадий Головкин (36−0, 33 КО). GGG вернется на ринг 18 марта и проведет бой на арене Madison Square Garden в Нью-Йорке с американцем Дэниэлом Джейкобсом (32−1, 29 КО).

Полностью рейтинг выглядит так:
1. Геннадий Головкин (36−0, 33 КО)
2. Василий Ломаченко (7−1, 5 КО)
3. Сауль Альварес (48−1−1, 34 КО)
4. Мэнни Пакьяо (59−6−2, 38 КО)
5. Гильермо Ригондо (17−0, 11 КО)
6. Теренс Кроуфорд (29−0, 20 КО).

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