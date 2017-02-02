Головкин — лучший P4P в мире по версии испанского боксерского клуба
Испанский боксерский клуб Boxing Club Cidade de Lugo составил собственный рейтинг лучших
pound-for-pound (вне зависимости от весовой категории) боксеров, сообщает Sports.kz.
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Первое место занял казахстанец Геннадий Головкин (36−0, 33 КО). GGG вернется на ринг 18 марта и проведет бой на арене Madison Square Garden в
Полностью рейтинг выглядит так:
1. Геннадий Головкин (36−0, 33 КО)
2. Василий Ломаченко (7−1, 5 КО)
3. Сауль Альварес (48−1−1, 34 КО)
4. Мэнни Пакьяо (59−6−2, 38 КО)
5. Гильермо Ригондо (17−0, 11 КО)
6. Теренс Кроуфорд (29−0, 20 КО).
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