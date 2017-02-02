Вл. Кличко: Не буду менять свою команду

«Я не буду менять свою команду. Если кто-то думает, что в моей команде кто-то недостаточно хорош, я разрушу ваши сомнения.



Я верю в каждого члена своей команды. Мы не просто так были успешны долгое время. Мы можем исправить допущенную ошибку», — приводит слова Кличко Boxing Scene.