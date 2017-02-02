Вл. Кличко: Не буду менять свою команду
Бывший чемпион мира в тяжёлом весе Владимир Кличко заявил, что не станет избавляться от
каких-то членов своей команды, в том числе и от Джонатона Бэнкса, которого многие фанаты назвали виновником поражения украинца от Тайсона Фьюри.
«Я не буду менять свою команду. Если
Я верю в каждого члена своей команды. Мы не просто так были успешны долгое время. Мы можем исправить допущенную ошибку», — приводит слова Кличко Boxing Scene.
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