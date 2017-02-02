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https://sport.mail.ru/news/boxing/28645009/
2 февраля 2017, 21:50 | Бокс | Чемпионат.com

Вл. Кличко: Не буду менять свою команду

Бывший чемпион мира в тяжёлом весе Владимир Кличко заявил, что не станет избавляться от каких-то членов своей команды, в том числе и от Джонатона Бэнкса, которого многие фанаты назвали виновником поражения украинца от Тайсона Фьюри.

«Я не буду менять свою команду. Если кто-то думает, что в моей команде кто-то недостаточно хорош, я разрушу ваши сомнения.

Я верю в каждого члена своей команды. Мы не просто так были успешны долгое время. Мы можем исправить допущенную ошибку», — приводит слова Кличко Boxing Scene.

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