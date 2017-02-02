Льюис: Кличко уснул в бою с Фьюри, но уснёт ли он в бою с Джошуа?

«Когда я проиграл всего во второй раз в профессиональной карьере Хасиму Рахману в 2001 году, все критики настаивали, что для меня всё кончено. Но правдой было обратное. Это вновь разожгло потухшее пламя. Я вернулся через семь месяцев и нокаутировал его в четвёртом раунде реванша. Всё, чего я хотел, — показать сомневающимся, что они не правы.



Кличко уснул в последнем бою. Уснёт он снова или будет стремиться к возвращению титула? Я не знаю, но смогу сказать после двух раундов боя. Энтони — отличный молодой боец, и сейчас его время, но победителя выбрать всё равно сложно», — цитирует Льюиса Evening Standard.