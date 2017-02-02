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2 февраля 2017, 20:15 | Бокс | Чемпионат.com

Льюис: Кличко уснул в бою с Фьюри, но уснёт ли он в бою с Джошуа?

Бывший абсолютный чемпион мира в супертяжёлом весе Леннокс Льюис считает, что поражение от Тайсона Фьюри — не повод списывать Владимира Кличко со счёта.

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«Когда я проиграл всего во второй раз в профессиональной карьере Хасиму Рахману в 2001 году, все критики настаивали, что для меня всё кончено. Но правдой было обратное. Это вновь разожгло потухшее пламя. Я вернулся через семь месяцев и нокаутировал его в четвёртом раунде реванша. Всё, чего я хотел, — показать сомневающимся, что они не правы.

Кличко уснул в последнем бою. Уснёт он снова или будет стремиться к возвращению титула? Я не знаю, но смогу сказать после двух раундов боя. Энтони — отличный молодой боец, и сейчас его время, но победителя выбрать всё равно сложно», — цитирует Льюиса Evening Standard.

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