WBC огласит решение по делу боксера Поветкина в ближайшие дни

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

В четверг стало известно, что допинг-проба «Б» 37-летнего Поветкина, как и проба «А», дала положительный результат на запрещенный препарат остарин. В свою очередь, руководитель компании «Мир бокса» Андрей Рябинский сообщил ТАСС, что остарин обнаружен в минимальной концентрации. Он также отметил, что результаты альтернативных проб Поветкина, взятых в лаборатории в Лозанне, оказались отрицательными.

«WBC огласит решение по Поветкину в ближайшие дни», — сказал Сулейман.