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https://sport.mail.ru/news/boxing/28643836/
2 февраля 2017, 19:50 | Бокс | ТАСС

WBC огласит решение по делу боксера Поветкина в ближайшие дни

МОСКВА, 2 февраля. /ТАСС/. Всемирный боксерский совет (WBC) огласит решение по делу российского боксера Александра Поветкина об употреблении допинга в ближайшие дни. Об этом ТАСС сообщил президент WBC Маурисио Сулейман.

В четверг стало известно что <nobr>допинг-проба</nobr> Б россиянина дала положительный результат на запрещенный препарат остарин. Увеличить
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В четверг стало известно, что допинг-проба «Б» 37-летнего Поветкина, как и проба «А», дала положительный результат на запрещенный препарат остарин. В свою очередь, руководитель компании «Мир бокса» Андрей Рябинский сообщил ТАСС, что остарин обнаружен в минимальной концентрации. Он также отметил, что результаты альтернативных проб Поветкина, взятых в лаборатории в Лозанне, оказались отрицательными.

«WBC огласит решение по Поветкину в ближайшие дни», — сказал Сулейман.

Допинг-проба «А» Поветкина, взятая 6 декабря, дала положительный результат на остарин перед боем с канадцем Бермейном Стиверном за звание «временного» чемпиона мира по версии Всемирного боксерского совета (WBC). Бой, который должен был состояться 17 декабря в Екатеринбурге, не был санкционирован организацией, и, в итоге, россиянин провел нетитульный бой с французом Жоанном Дюопа. Позднее стало известно, что допинг-пробы Поветкина от 13 и 15 декабря дали отрицательный результат.
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