WBC огласит решение по делу боксера Поветкина в ближайшие дни
МОСКВА, 2 февраля. /ТАСС/. Всемирный боксерский совет (WBC) огласит решение по делу российского боксера Александра Поветкина об употреблении допинга в ближайшие дни. Об этом ТАСС сообщил президент WBC Маурисио Сулейман.
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Видимо, что-то случилось...
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В четверг стало известно, что
«WBC огласит решение по Поветкину в ближайшие дни», — сказал Сулейман.
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