Почти нокаут? Чего ждать Поветкину после положительной допинг-пробы

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Допинг-проба Б российского боксера-тяжеловеса, первого номера рейтинга WBC Александра Поветкина дала положительный результат. Теперь карьера 37-летнего спортсмена под угрозой.

Что случилось?

17 декабря в Екатеринбурге должен был состояться бой за звание временного чемпиона мира по версии Всемирного боксерского совета (WBC) Александра Поветкина и Бермейна Стиверна. Однако утром накануне поединка стало известно, что в допинг-пробе российского боксера обнаружен запрещенный препарат остарин. По своему эффекту он похож на некоторые виды анаболических стероидов и запрещен WADA (Всемирным антидопинговым агентством) еще 9 лет назад.

Цитата Сразу после того, как команда Стиверна узнала о положительной допинг-пробе Поветкина, она отказалась от проведения боя.

Также WBC, по версии которого проходил бой, выпустил заявление о лишении поединка статуса титульного. Ситуацию усугублял тот факт, что несколькими месяцами ранее перед боем с Деонтеем Уайлдером в крови Поветкина был обнаружен мельдоний. Россиянина дисквалифицировали, но затем оправдали на основании того, что препарат попал в его организм до 1 января — даты, когда он попал в список WADA.

В четверг утром стало известно, что и допинг-проба Б, взятая у Александра Поветкина перед декабрьским боем со Стиверном, также дала положительный результат. Почти сразу же глава промоутерской компании «Мир Бокса» Андрей Рябинский выступил с целым рядом заявлений. В частности он отметил, что остарин у Поветкина обнаружен в минимальной концентрации. А чуть позже в своем твиттере он сообщил, что альтернативные допинг-пробы российского боксера, вскрытые в лаборатории в Лозанне, оказались чистыми.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="ru" dir="ltr">В пробе "Б" Поветкина в американской лаборатории подтвердили остарин. Пробы, сданные в независимой лаборатории в Лозанне, чистые.</p>— Рябинский Андрей (@Ryabinskiy) <a href="https://twitter.com/Ryabinskiy/status/827050678958825472">2 февраля 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

Разница в результатах допинг-проб в разных лабораториях может быть связана с тем, что доза остарина, обнаруженная в анализах Поветкина, оказалась микроскопической. «Там была триллионная доля, — отмечает боксер Григорий Дрозд в интервью “Р-Спорт”. — То есть это двенадцать нулей перед числом. Насколько я понимаю, по новым правилам уже после 10 нулей смотреть перестают — это чистая проба».

Что теперь ждет Поветкина?

Теперь слово за WBC, который соберет специальное заседание и расследует ситуацию с допинг-пробами Поветкина. Хотя известный журналист и эксперт Александр Беленький считает, что ситуация гораздо хуже. «По сути, WBC уже все рассмотрело и решение в данном случае может принять только одно — дисквалификация, — рассказал Беленький АиФ.ru. — Причем дисквалифицировать Поветкина будет не только WBC, эта санкция будет всеобъемлющей. Иначе в мире бокса можно было бы быть дисквалифицированным за допинг в WBC, а на следующий день спокойно заявиться в другую версию, допустим, WBO, и выходить на ринг там». По словам собеседника, скорее всего, Поветкина дисквалифицируют на два года — стандартный срок для спортсменов, уличенных в употреблении допинга в той же WADA.

Практически все российские боксеры поддержали Поветкина. «Уверен, что Александр ничего не ел и не употреблял, учитывая все те странные истории, которые были до этого, — цитирует ТАСС Дениса Лебедева. — Думаю, что вскрытие допинг-пробы Б не доказывает его вины. Были мысли: если его недоброжелатели сумели сделать первую пробу положительной, то и проба В однозначно будет грязной».

Цитата Олимпийский чемпион Евгений Тищенко и вовсе считает, что кто-то специально пытается убрать российского боксера.

«После всей этой ситуации Поветкину будет сложно вернуться в спорт чисто психологически, — рассказал он “Спорт-Экспрессу”. — Что касается физической формы, то он всегда отлично готов к выходу на ринг».

Все закончится для Поветкина завершением карьеры?

В этом году Поветкину исполнится 38 лет. Возраст для бокса не критический, но почтенный. И, в случае, если дисквалификация продлится два года, вернуться на ринг он сможет только в сорок. «Надо понимать, что одно дело тренировка перед боем, а другое — занятие физкультурой, — продолжает Беленький. — Это совершенно разные вещи. Даже если Поветкин будет ходить в спортзал два года, в сорок лет будет очень сложно обратно втянуться в тренировочный режим профессионального боксера. А изнурять себя сумасшедшими трехразовыми занятиями каждый день, не зная толком, вернешься ли ты на ринг — это настоящий ад».