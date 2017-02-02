Почти нокаут? Чего ждать Поветкину после положительной допинг-пробы
АиФ.ru разбирается, что ждет российского боксера после положительной пробы.
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Что случилось?
17 декабря в Екатеринбурге должен был состояться бой за звание временного чемпиона мира по версии Всемирного боксерского совета (WBC) Александра Поветкина и Бермейна Стиверна. Однако утром накануне поединка стало известно, что в
Также WBC, по версии которого проходил бой, выпустил заявление о лишении поединка статуса титульного. Ситуацию усугублял тот факт, что несколькими месяцами ранее перед боем с Деонтеем Уайлдером в крови Поветкина был обнаружен мельдоний. Россиянина дисквалифицировали, но затем оправдали на основании того, что препарат попал в его организм до 1 января — даты, когда он попал в список WADA.
В четверг утром стало известно, что и
Разница в результатах
Что теперь ждет Поветкина?
Теперь слово за WBC, который соберет специальное заседание и расследует ситуацию с
Практически все российские боксеры поддержали Поветкина. «Уверен, что Александр ничего не ел и не употреблял, учитывая все те странные истории, которые были до этого, — цитирует ТАСС Дениса Лебедева. — Думаю, что вскрытие
«После всей этой ситуации Поветкину будет сложно вернуться в спорт чисто психологически, — рассказал он “Спорт-Экспрессу”. — Что касается физической формы, то он всегда отлично готов к выходу на ринг».
Все закончится для Поветкина завершением карьеры?
В этом году Поветкину исполнится 38 лет. Возраст для бокса не критический, но почтенный. И, в случае, если дисквалификация продлится два года, вернуться на ринг он сможет только в сорок. «Надо понимать, что одно дело тренировка перед боем, а другое — занятие физкультурой, — продолжает Беленький. — Это совершенно разные вещи. Даже если Поветкин будет ходить в спортзал два года, в сорок лет будет очень сложно обратно втянуться в тренировочный режим профессионального боксера. А изнурять себя сумасшедшими трехразовыми занятиями каждый день, не зная толком, вернешься ли ты на ринг — это настоящий ад».
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