Ковалев заявил, что весь 2016 год тестировался VADA и не избегал проверок

Ранее портал boxingscene.com сообщил, что Ковалев за игнорирование программы VADA может быть исключен из рейтинга WBC, в котором он занимает второе место в полутяжелом весе.

«Первый раз слышу о том, что могут исключить из рейтингов за игнорирование антидопинговой программы VADA. Я всегда стою у них на проверках. И весь прошедший год был под проверками VADA, не понимаю, о чем тут речь. Я ничего не избегаю и в любой момент могу пройти тестирование, проходил их весь 2016 год, начиная боем с Жаном Паскалем; то есть Паскаль, Айзек Чилемба, Андре Уорд — все бои были под контролем VADA. На сегодняшний же день у меня нет никакого расписания», — сказал Ковалев по телефону.