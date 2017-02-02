Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/boxing/28641188/
2 февраля 2017, 15:53 | Бокс | Р-Спорт

Ковалев заявил, что весь 2016 год тестировался VADA и не избегал проверок

МОСКВА, 2 фев — Р-Спорт, Маргарита Якупова. Российский боксер Сергей Ковалев заявил агентству «Р-Спорт», что в 2016 году регулярно проходил проверки по программе Ассоциации по добровольному тестированию на допинг (VADA) Clean Boxing Program, поэтому не понимает причины возникновения новостей о его возможном исключении из рейтинга Всемирного боксерского совета (WBC).

Ранее портал boxingscene.com сообщил, что Ковалев за игнорирование программы VADA может быть исключен из рейтинга WBC, в котором он занимает второе место в полутяжелом весе.

«Первый раз слышу о том, что могут исключить из рейтингов за игнорирование антидопинговой программы VADA. Я всегда стою у них на проверках. И весь прошедший год был под проверками VADA, не понимаю, о чем тут речь. Я ничего не избегаю и в любой момент могу пройти тестирование, проходил их весь 2016 год, начиная боем с Жаном Паскалем; то есть Паскаль, Айзек Чилемба, Андре Уорд — все бои были под контролем VADA. На сегодняшний же день у меня нет никакого расписания», — сказал Ковалев по телефону.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Бокса

Мурат Гассиев: Я должен был драться на разогреве у Головкина

Мурат Гассиев: Я должен был драться на разогреве у Головкина

Чемпион мира в первом тяжелом весе по версии IBF перед отъездом в тренировочный лагерь рассказал о том, как провел детство в казачьей станице, почему ушел из любительского бокса и в каких случаях ему хочется сделать человеку больно.
Еще 7 новостей  Все новости
24 января

Белорусская Барби: 26-летняя кикбоксерша Екатерина Вандарьева

Игорь Ларионов: мои дети уже больше американцы, чем россияне

«Шубенков, верни 4 миллиона»: как уникальный атлет превратился в предателя