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https://sport.mail.ru/news/boxing/28637063/
2 февраля 2017, 13:12 | Бокс | Р-Спорт

Дрозд: Такая доза препарата, как в пробе Поветкина, не считается допингом

МОСКВА, 2 фев — Р-Спорт, Маргарита Якупова. Подобная доза частиц запрещенного препарата, которая была обнаружена в допинг-пробе российского боксера Александра Поветкина, как правило, не считается допингом, заявил агентству «Р-Спорт» известный боксер, чемпион WBC «в отпуске» в первом тяжелом весе Григорий Дрозд.

Подобная доза частиц запрещенного препарата которая была обнаружена в допинг-пробе российского боксера Александра Поветкина как правило не считается допингом заявил агентству Р-Спорт известный боксер чемпион WBC в отпуске в первом тяжелом весе Григорий Дрозд. Увеличить
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Поветкин в декабре должен был провести поединок с канадцем Бермейном Стиверном за титул временного чемпиона WBC. Однако утром в день боя президент WBC Маурисио Сулейман сообщил, что допинг-проба Поветкина, взятая 6 декабря, дала положительный результат на запрещенный препарат остарин. В итоге 37-летний Поветкин 17 декабря в Екатеринбурге провел бой с французом Йоанном Дюопа, в котором победил нокаутом. Позже глава промоутерской компании «Мир бокса» Андрей Рябинский заявил, что допинг-проба Поветкина, взятая 13 декабря, наличия запрещенных веществ не показала. В четверг Рябинский сообщил «Р-Спорт», что допинг-проба Б Поветкина дала положительный результат на остарин, но его же проба, протестированная в независимой лаборатории в Лозанне, «чистая».

«Пробы А и Б берутся в один момент, просто это две разных емкости. Если проба А была положительной — триллионная доля там, 12 нулей. Насколько помню, после десяти нулей смотреть прекращают, уже считают, что “чистая” проба. А тут двенадцать нашли — очевидно, что проба Б могла быть с такими же нулями, с такими же частицами. Изначально, на мой взгляд, нельзя считать, что проба А — допинг, потому что такие маленькие доли, как правило, не фиксируются в таких микроразмерах», — сказал Дрозд по телефону.

Российский боксер заявил, что никакой вины со стороны Поветкина в данной ситуации он не видит. «Я не вижу и не видел Сашиной вины. После этой пробы следующая была чистой через неделю или две, так что все, как и предполагалось. Сашиной вины не было и нет. Я думаю, что он будет продолжать боксировать», — признался Дрозд.

«Я думаю, что Андрею Рябинскому не стоит ввязываться в долгие, большие споры. Эти частицы, по сути, юридически не являются каким-то нарушением, потому что та доза, которая найдена, уже не является дозой допинга. Это какие-то суперчастицы, которые необъяснимы. Почему после двенадцати нулей они показались?! Следующая допинг-проба — “чистая”, Саша чист, вины нет. Думаю, что не нужно спорить, нужно пожать руки и идти дальше. Не нужно втягиваться в эти пересуды, тогда всё хорошо будет», — добавил Дрозд.
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