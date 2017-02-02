Дрозд: Такая доза препарата, как в пробе Поветкина, не считается допингом
МОСКВА, 2 фев —
Р-Спорт, Маргарита Якупова. Подобная доза частиц запрещенного препарата, которая была обнаружена в допинг-пробе российского боксера Александра Поветкина, как правило, не считается допингом, заявил агентству «Р-Спорт» известный боксер, чемпион WBC «в отпуске» в первом тяжелом весе Григорий Дрозд.
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Видимо, что-то случилось...
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Поветкин в декабре должен был провести поединок с канадцем Бермейном Стиверном за титул временного чемпиона WBC. Однако утром в день боя президент WBC Маурисио Сулейман сообщил, что
«Пробы А и Б берутся в один момент, просто это две разных емкости. Если проба А была положительной — триллионная доля там, 12 нулей. Насколько помню, после десяти нулей смотреть прекращают, уже считают, что “чистая” проба. А тут двенадцать нашли — очевидно, что проба Б могла быть с такими же нулями, с такими же частицами. Изначально, на мой взгляд, нельзя считать, что проба А — допинг, потому что такие маленькие доли, как правило, не фиксируются в таких микроразмерах», — сказал Дрозд по телефону.
Российский боксер заявил, что никакой вины со стороны Поветкина в данной ситуации он не видит. «Я не вижу и не видел Сашиной вины. После этой пробы следующая была чистой через неделю или две, так что все, как и предполагалось. Сашиной вины не было и нет. Я думаю, что он будет продолжать боксировать», — признался Дрозд.
«Я думаю, что Андрею Рябинскому не стоит ввязываться в долгие, большие споры. Эти частицы, по сути, юридически не являются
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