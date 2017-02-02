Дрозд: Такая доза препарата, как в пробе Поветкина, не считается допингом

Поветкин в декабре должен был провести поединок с канадцем Бермейном Стиверном за титул временного чемпиона WBC. Однако утром в день боя президент WBC Маурисио Сулейман сообщил, что допинг-проба Поветкина, взятая 6 декабря, дала положительный результат на запрещенный препарат остарин. В итоге 37-летний Поветкин 17 декабря в Екатеринбурге провел бой с французом Йоанном Дюопа, в котором победил нокаутом. Позже глава промоутерской компании «Мир бокса» Андрей Рябинский заявил, что допинг-проба Поветкина, взятая 13 декабря, наличия запрещенных веществ не показала. В четверг Рябинский сообщил «Р-Спорт», что допинг-проба Б Поветкина дала положительный результат на остарин, но его же проба, протестированная в независимой лаборатории в Лозанне, «чистая».

«Пробы А и Б берутся в один момент, просто это две разных емкости. Если проба А была положительной — триллионная доля там, 12 нулей. Насколько помню, после десяти нулей смотреть прекращают, уже считают, что “чистая” проба. А тут двенадцать нашли — очевидно, что проба Б могла быть с такими же нулями, с такими же частицами. Изначально, на мой взгляд, нельзя считать, что проба А — допинг, потому что такие маленькие доли, как правило, не фиксируются в таких микроразмерах», — сказал Дрозд по телефону.

Российский боксер заявил, что никакой вины со стороны Поветкина в данной ситуации он не видит. «Я не вижу и не видел Сашиной вины. После этой пробы следующая была чистой через неделю или две, так что все, как и предполагалось. Сашиной вины не было и нет. Я думаю, что он будет продолжать боксировать», — признался Дрозд.