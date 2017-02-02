Поветкин: и все-таки допинг
Проба «Б» российского боксера также оказалась положительной.
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Сегодня в одной из лабораторий
Напомним, что именно
С 2008 года SARMs внесены в список запрещенных препаратов ВАДА. В России остарин приравнен к анаболическим стероидам и с августа 2016 года внесен в список сильнодействующих веществ.
Всемирный боксерский совет (WBC) узнал о положительной
Команда Поветкина несколько раз просила перенести вскрытие пробы «Б», так как хотела лично на нем присутствовать. Промоутер россиянина Андрей Рябинский уже прокомментировал ситуацию в своем твиттере. Он напомнил о том, что боксер также сдавал пробы в лаборатории в Лозанне, и они — в отличие от пробы «Б» — оказались чистыми.
Впрочем, нужно отметить, что лаборатория в
Тем не менее Рябинский в интервью «Р-Спорт» подчеркнул, что его подопечный не собирается завершать карьеру, и он будет за него бороться. Отметим, что весной Рябинский не сомневался в том, что проба «Б» Поветкина будет чистой.
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