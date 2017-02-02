Поветкин: и все-таки допинг

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Сегодня в одной из лабораторий Лос-Анджелеса прошло вскрытие пробы «Б» боксера Александра Поветкина. В ней также были обнаружены следы остарина. Об этом ТАСС сообщил адвокат спортсмена.

Напомним, что именно из-за остарина был отменен бой за звание временного чемпиона мира по версии WBC между россиянином и Бермейном Стиверном. В допинг-пробе Поветкина от 6 декабря было обнаружено минимальное количество этого вещества. относится к разряду селективных модуляторов андрогенных рецепторов (SARM). Эти препараты похожи по своему эффекту на анаболические стероиды и могут использоваться в тренировках для наращивания мышечной массы, сжигания жира или укрепления костей.

С 2008 года SARMs внесены в список запрещенных препаратов ВАДА. В России остарин приравнен к анаболическим стероидам и с августа 2016 года внесен в список сильнодействующих веществ.

Всемирный боксерский совет (WBC) узнал о положительной допинг-пробе за 20 часов до начала его боя. Титульный бой был отменен, Стиверн обвинил соперника в непрофессионализме и улетел домой. Оба боксера, по данным ESPN, потеряли почти по 1,5 миллиона долларов. Впрочем, Поветкину был найден запасной соперник Йоанн Дюопа, которого он уверенно победил.

Команда Поветкина несколько раз просила перенести вскрытие пробы «Б», так как хотела лично на нем присутствовать. Промоутер россиянина Андрей Рябинский уже прокомментировал ситуацию в своем твиттере. Он напомнил о том, что боксер также сдавал пробы в лаборатории в Лозанне, и они — в отличие от пробы «Б» — оказались чистыми.

Впрочем, нужно отметить, что лаборатория в Лос-Анджелесе обнаружила сверхмалую концентрацию остарина в пробе «Б» Поветкина. Другие лаборатории могут просто не обнаружить такую мизерную дозировку.

Тем не менее Рябинский в интервью «Р-Спорт» подчеркнул, что его подопечный не собирается завершать карьеру, и он будет за него бороться. Отметим, что весной Рябинский не сомневался в том, что проба «Б» Поветкина будет чистой.