Рябинский: Говорить о завершении карьеры Поветкина из-за ситуации с допингом рано
МОСКВА, 2 фев —
Р-Спорт, Маргарита Якупова. Говорить о завершении карьеры российского боксера Александра Поветкина после положительной допинг-пробы рано, будет дальнейшее разбирательство, заявил агентству «Р-Спорт» президент промоутерской компании «Мир бокса» Андрей Рябинский.
Поветкин в декабре должен был провести поединок с канадцем Бермейном Стиверном за титул временного чемпиона WBC. Однако утром в день боя президент WBC Маурисио Сулейман сообщил, что
«Говорить о дисквалификации и завершении карьеры (Поветкина) рано, нужно разбираться, что это такое, поскольку две разных пробы. Будем разбираться», — заявил Рябинский по телефону.
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