Рябинский: Говорить о завершении карьеры Поветкина из-за ситуации с допингом рано

Поветкин в декабре должен был провести поединок с канадцем Бермейном Стиверном за титул временного чемпиона WBC. Однако утром в день боя президент WBC Маурисио Сулейман сообщил, что допинг-проба Поветкина, взятая 6 декабря, дала положительный результат на запрещенный препарат остарин, поединок не состоялся. Помимо Ассоциации по добровольному тестированию на допинг (VADA), пробы россиянина проверяла швейцарская лаборатория. Рябинский сообщил, что допинг-проба Поветкина, взятая 13 декабря, наличия запрещенных веществ не показала, а вся эта история напоминает ситуацию с мельдонием. В четверг стало известно, что проба Б показала положительный результат на остарин, но проба боксера, протестированная в независимой лаборатории в Лозанне, «чистая».

«Говорить о дисквалификации и завершении карьеры (Поветкина) рано, нужно разбираться, что это такое, поскольку две разных пробы. Будем разбираться», — заявил Рябинский по телефону.