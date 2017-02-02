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https://sport.mail.ru/news/boxing/28635911/
2 февраля 2017, 10:48 | Бокс | Р-Спорт

Рябинский: Говорить о завершении карьеры Поветкина из-за ситуации с допингом рано

МОСКВА, 2 фев — Р-Спорт, Маргарита Якупова. Говорить о завершении карьеры российского боксера Александра Поветкина после положительной допинг-пробы рано, будет дальнейшее разбирательство, заявил агентству «Р-Спорт» президент промоутерской компании «Мир бокса» Андрей Рябинский.

Поветкин в декабре должен был провести поединок с канадцем Бермейном Стиверном за титул временного чемпиона WBC. Однако утром в день боя президент WBC Маурисио Сулейман сообщил, что допинг-проба Поветкина, взятая 6 декабря, дала положительный результат на запрещенный препарат остарин, поединок не состоялся. Помимо Ассоциации по добровольному тестированию на допинг (VADA), пробы россиянина проверяла швейцарская лаборатория. Рябинский сообщил, что допинг-проба Поветкина, взятая 13 декабря, наличия запрещенных веществ не показала, а вся эта история напоминает ситуацию с мельдонием. В четверг стало известно, что проба Б показала положительный результат на остарин, но проба боксера, протестированная в независимой лаборатории в Лозанне, «чистая».

«Говорить о дисквалификации и завершении карьеры (Поветкина) рано, нужно разбираться, что это такое, поскольку две разных пробы. Будем разбираться», — заявил Рябинский по телефону.
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Допинг-проба «Б» Поветкина дала положительный результат

Допинг-проба «Б» Поветкина дала положительный результат

МОСКВА, 2 февраля. /ТАСС/. Допинг-проба «Б» российского боксера Александра Поветкина дала положительный результат на остарин. Об этом ТАСС сообщил старший партнер компании Forward Legal Алексей Карпенко, представляющий интересы россиянина.
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