Допинг-проба «Б» Поветкина дала положительный результат
МОСКВА, 2 февраля. /ТАСС/.
Допинг-проба «Б» российского боксера Александра Поветкина дала положительный результат на остарин. Об этом ТАСС сообщил старший партнер компании Forward Legal Алексей Карпенко, представляющий интересы россиянина.
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Видимо, что-то случилось...
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Изначально процедура вскрытия
«Проба “Б” вскрыта. Остарин подтвержден», — сказал он.
В свою очередь, руководитель компании «Мир бокса» Андрей Рябинский рассказал ТАСС, что остарин обнаружен в «минимальной концентрации».
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Позднее стало известно, что
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