Допинг-проба «Б» Поветкина дала положительный результат

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Изначально процедура вскрытия допинг-пробы была запланирована на 6 января в Лос-Анджелесе (США). Но затем Всемирный боксерский совет (WBC) сообщил, что оно перенесено на 1 февраля.

«Проба “Б” вскрыта. Остарин подтвержден», — сказал он.

В свою очередь, руководитель компании «Мир бокса» Андрей Рябинский рассказал ТАСС, что остарин обнаружен в «минимальной концентрации».

В допинг-пробе Поветкина от 6 декабря было обнаружено минимальное количество запрещенного вещества остарина. В связи с этим руководство WBC отказалось санкционировать бой россиянина против канадца Бермейна Стиверна за звание «временного» чемпиона мира, который должен был пройти 17 декабря в Екатеринбурге. В результате соперником Поветкина в нетитульном поединке стал француз Жоанн Дюопа. Россиянин победил француза нокаутом в шестом раунде.