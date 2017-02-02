Уорд: Реванш будет тяжелее для Ковалева, чем первый поединок

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В конце января бывший чемпион мира по версиям Всемирной боксерской ассоциации (WBA), Всемирной боксерской организации (WBO) и Международной боксерской федерации (IBF) Ковалев сообщил, что соглашение о реванше пока не достигнуто.

«Передо мной встал вопрос о том, завершить карьеру или провести еще один бой. Есть только один бой, который меня интересует, — реванш с Ковалевым. Если он состоится, то он пройдет для него тяжелее первого поединка», — сказал Уорд.

32-летний Уорд также отметил, что может попробовать себя на спортивном телевидении, если завершит карьеру. «Если реванша не будет, хорошо, мне очень нравится заниматься телевещанием, и я все еще являюсь частью этого», — добавил он.

В ноябре Ковалев проиграл Уорду по очкам единогласным решением судей и лишился титулов чемпиона мира по версиям WBA, WBO, и IBF в весовой категории до 79,38 кг. Позднее американец заявил, что может завершить карьеру до реванша с Ковалевым.

На счету Ковалева 30 побед (26 — нокаутом), одно поражение и одна ничья. В послужном списке Уорда 31 победа (15 — нокаутом) и ни одного поражения.