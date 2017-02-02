Результат допинг-пробы «Б» боксера Поветкина будет известен 2 февраля
МОСКВА, 1 февраля. /Корр. ТАСС Игорь Лазорин/. Результат
допинг-пробы «Б» российского боксера Александра Поветкина станет известен в четверг. Об этом ТАСС заявил руководитель компании «Мир бокса» Андрей Рябинский.
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Видимо, что-то случилось...
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«Завтра во второй половине дня будем знать», — сказал Рябинский.
Изначально процедура вскрытия была запланирована на 6 января в
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