Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/boxing/28632759/
2 февраля 2017, 0:15 | Бокс | ТАСС

Результат допинг-пробы «Б» боксера Поветкина будет известен 2 февраля

МОСКВА, 1 февраля. /Корр. ТАСС Игорь Лазорин/. Результат допинг-пробы «Б» российского боксера Александра Поветкина станет известен в четверг. Об этом ТАСС заявил руководитель компании «Мир бокса» Андрей Рябинский.

По словам руководителя компании Мир бокса Андрея Рябинского решение будет объявлено во второй половине дня. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

«Завтра во второй половине дня будем знать», — сказал Рябинский.

Изначально процедура вскрытия была запланирована на 6 января в Лос-Анджелесе, однако позднее стало известно, что Всемирный боксерский совет сообщил, что вскрытие допинг-пробы «Б» Поветкина перенесено на 1 февраля.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Бокса

Эксперт из Нидерландов и юристы представят Поветкина на вскрытии допинг-пробы «Б»

Эксперт из Нидерландов и юристы представят Поветкина на вскрытии допинг-пробы «Б»

МОСКВА, 1 февраля. /ТАСС/. Эксперт из Нидерландов и юристы будут представлять Александра Поветкина на вскрытии допинг-пробы «Б» боксера в лаборатории Лос-Анджелеса. Об этом ТАСС сообщил старший партнер компании Forward Legal Алексей Карпенко, представляющий интересы россиянина.
Еще 7 новостей  Все новости
1 февраля

Мария Шарапова: всегда чувствую, что я русская

Курс на "Барселону": как идет реконструкция стадиона "Динамо"

Форвард "Вашингтона" Евгений Кузнецов стал первой звездой января в НХЛ