Вл. Кличко: Я не сидел на диване, попивая пиво, пока не дрался
Бывший чемпион мира в супертяжёлом весе Владимир Кличко заверил, что не растерял формы, не выступая с ноября 2015 года.
Увеличить
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
«Может, я и не выступал на ринге, но я дважды готовился к реваншу с Фьюри за прошлый год. Так что я не сидел на диване, попивая пиво и смотря бои по телевизору.
Я насладился своим перерывом. Это был мой первый перерыв за 25−26 лет. У меня было время восстановиться. Это было самое долгое время вне ринга с начала моей любительской карьеры», — цитирует Кличко Boxing Scene.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter