Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/boxing/28632352/
1 февраля 2017, 23:16 | Бокс | Чемпионат.com

Вл. Кличко: Я не сидел на диване, попивая пиво, пока не дрался

Бывший чемпион мира в супертяжёлом весе Владимир Кличко заверил, что не растерял формы, не выступая с ноября 2015 года.

Бывший чемпион мира в <span class=error>супертяжёлом</span> весе Владимир <span class=error>Кличко</span> заверил что не растерял формы не выступая с ноября 2015 года. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

«Может, я и не выступал на ринге, но я дважды готовился к реваншу с Фьюри за прошлый год. Так что я не сидел на диване, попивая пиво и смотря бои по телевизору.

Я насладился своим перерывом. Это был мой первый перерыв за 25−26 лет. У меня было время восстановиться. Это было самое долгое время вне ринга с начала моей любительской карьеры», — цитирует Кличко Boxing Scene.

Все спортивные новости Украины
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Бокса

Еще 7 новостей  Все новости
17 января

"Манчестер Сити" готов приобрести Месси. Сумма поражает!

Хет-трик Малкина - магия хоккея! Смотрите видео

Разведка США: Путин отомстил за допинговый скандал в России