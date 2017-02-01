Вл. Кличко: Я не сидел на диване, попивая пиво, пока не дрался

«Может, я и не выступал на ринге, но я дважды готовился к реваншу с Фьюри за прошлый год. Так что я не сидел на диване, попивая пиво и смотря бои по телевизору.



Я насладился своим перерывом. Это был мой первый перерыв за 25−26 лет. У меня было время восстановиться. Это было самое долгое время вне ринга с начала моей любительской карьеры», — цитирует Кличко Boxing Scene.