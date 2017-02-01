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https://sport.mail.ru/news/boxing/28632155/
1 февраля 2017, 22:57 | Бокс | Sports.kz

Болельщики не верят в победу Головкина над Мейвезером

Сайт Boxingnewsandviews.com провел голосование среди своих читателей, чтобы узнать их симпатии в возможном бою казахстанца Геннадия Головкина (36−0, 33 КО) с американцем Флойдом Мэйвезером-младшим (49−0, 26 КО), сообщает Sports.kz.

Сайт Boxingnewsandviews.com провел голосование среди своих читателей чтобы узнать их симпатии в возможном бою <span class=error>казахстанца</span> Геннадия <span class=error>Головкина</span> (36−0 33 КО) с американцем <span class=error>Флойдом</span> <nobr>Мэйвезером-младшим</nobr> (49−0 26 КО) сообщает Sports.kz. Увеличить
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55% опрошенных (672 голоса) считают, что победу одержит Мэйвезер, 45% (538 голосов) респондентов верят в Головкина.

Ранее Мэйвезер-младший в одном из интервью заявил, что готов встретиться на ринге с Головкиным, но лишь при условии, если тот побьет Андре Уорда. Впрочем, бой Головкин — Мэйвезер пока далек от воплощения в жизнь: сейчас непобежденный американец готовится к возможному бою с чемпионом UFC Конором Макгрегором. СМИ отмечают, что этот бой принесет Мэйвезеру намного больше денег, чем потенциальный поединок с Головкиным.

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