Болельщики не верят в победу Головкина над Мейвезером
Сайт Boxingnewsandviews.com провел голосование среди своих читателей, чтобы узнать их симпатии в возможном бою казахстанца Геннадия Головкина (36−0, 33 КО) с американцем Флойдом
Мэйвезером-младшим (49−0, 26 КО), сообщает Sports.kz.
Увеличить
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
55% опрошенных (672 голоса) считают, что победу одержит Мэйвезер, 45% (538 голосов) респондентов верят в Головкина.
Ранее
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter