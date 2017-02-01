Болельщики не верят в победу Головкина над Мейвезером

55% опрошенных (672 голоса) считают, что победу одержит Мэйвезер, 45% (538 голосов) респондентов верят в Головкина.



Ранее Мэйвезер-младший в одном из интервью заявил, что готов встретиться на ринге с Головкиным, но лишь при условии, если тот побьет Андре Уорда. Впрочем, бой Головкин — Мэйвезер пока далек от воплощения в жизнь: сейчас непобежденный американец готовится к возможному бою с чемпионом UFC Конором Макгрегором. СМИ отмечают, что этот бой принесет Мэйвезеру намного больше денег, чем потенциальный поединок с Головкиным.