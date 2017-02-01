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https://sport.mail.ru/news/boxing/28631398/
1 февраля 2017, 20:39 | Бокс | Чемпионат.com

Хусаинова не пустили на конференцию Федерации бокса России

Кандидата в президенты Федерации бокса России (ФБР) Эдуарда Хусаинова не пустили на заседание отчётно-выборной конференции ФБР.

На этом заседании было принято решение упразднить должность президента ФБР.

Вместо президента был избран генеральный секретарь организации, которым стал Умар Кремлёв. Помимо Хусаинова, на заседание не были допущены и его соратники, сообщает «Московский комсомолец».

Внесение изменений в устав ФБР поддержало министерство спорта.
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