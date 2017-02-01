Хусаинова не пустили на конференцию Федерации бокса России

На этом заседании было принято решение упразднить должность президента ФБР.



Вместо президента был избран генеральный секретарь организации, которым стал Умар Кремлёв. Помимо Хусаинова, на заседание не были допущены и его соратники, сообщает «Московский комсомолец».



Внесение изменений в устав ФБР поддержало министерство спорта.