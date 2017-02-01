«Astana Arlans» назвал состав на «Patriot Boxing Team»
4 февраля в 23:00 в Москве состоится матчевая встреча WSB между «Patriot Boxing Team» и казахстанским клубом «Astana Arlans», сообщает Sports.kz.
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Казахстанская команда за два дня до события определила свой состав на это противостояние:
49 кг. Темиртас Жусупов
56 кг. Ильяс Сулейменов
64 кг. Дильмурат Мижитов
75 кг. Абильхан Аманкулов
91 кг. Антон Пинчук.
В прямом эфире данное событие можно будет увидеть на телеканале «Хабар».
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