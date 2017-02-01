«Astana Arlans» назвал состав на «Patriot Boxing Team»

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Казахстанская команда за два дня до события определила свой состав на это противостояние:

49 кг. Темиртас Жусупов

56 кг. Ильяс Сулейменов

64 кг. Дильмурат Мижитов

75 кг. Абильхан Аманкулов

91 кг. Антон Пинчук.



В прямом эфире данное событие можно будет увидеть на телеканале «Хабар».