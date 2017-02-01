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https://sport.mail.ru/news/boxing/28630654/
1 февраля 2017, 19:54 | Бокс | Р-Спорт

Главный тренер женской сборной России по боксу будет назван до конца февраля

Решение по кандидатуре нового главного тренера женской сборной России по боксу будет принято исполкомом Федерации бокса России (ФБР) до конца февраля, на следующем заседании, заявил агентству «Р-Спорт» председатель исполкома ФБР Андрей Данько.

Отчетно-выборная конференция ФБР прошла в среду в Москве. Бывший глава федерации Борис Иванюженков (пост президента организации был упразднен на конференции) заявил журналистам, что будут изменения в тренерском штабе женской сборной России. В сентябре исполком рекомендовал на пост главного тренера Виктора Лисицына, проработавшего с национальной командой два олимпийских цикла, а в декабре министерство спорта РФ утвердило его до конца февраля.

«Вопрос пока обсуждается. Тренерский штаб мужской и женской сборных России действует до конца февраля. Сейчас будут обсуждаться кандидатуры, изменения возможны, — сказал Данько. — Исполком примет решение до конца февраля, поскольку мы должны представить кандидатуру в министерство спорта на утверждение. Пока не могу сказать, когда это произойдет, но будут рассматриваться несколько человек. Лисицын тоже входит в список, но окончательное решение будет принимать исполком федерации».

«Дата проведения заседания исполкома будет определена в ближайшее время», — добавил собеседник агентства.
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