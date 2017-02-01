Главный тренер женской сборной России по боксу будет назван до конца февраля

Отчетно-выборная конференция ФБР прошла в среду в Москве. Бывший глава федерации Борис Иванюженков (пост президента организации был упразднен на конференции) заявил журналистам, что будут изменения в тренерском штабе женской сборной России. В сентябре исполком рекомендовал на пост главного тренера Виктора Лисицына, проработавшего с национальной командой два олимпийских цикла, а в декабре министерство спорта РФ утвердило его до конца февраля.

«Вопрос пока обсуждается. Тренерский штаб мужской и женской сборных России действует до конца февраля. Сейчас будут обсуждаться кандидатуры, изменения возможны, — сказал Данько. — Исполком примет решение до конца февраля, поскольку мы должны представить кандидатуру в министерство спорта на утверждение. Пока не могу сказать, когда это произойдет, но будут рассматриваться несколько человек. Лисицын тоже входит в список, но окончательное решение будет принимать исполком федерации».

«Дата проведения заседания исполкома будет определена в ближайшее время», — добавил собеседник агентства.