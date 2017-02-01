Главный тренер женской сборной России по боксу будет назван до конца февраля
Решение по кандидатуре нового главного тренера женской сборной России по боксу будет принято исполкомом Федерации бокса России (ФБР) до конца февраля, на следующем заседании, заявил агентству «Р-Спорт» председатель исполкома ФБР Андрей Данько.
«Вопрос пока обсуждается. Тренерский штаб мужской и женской сборных России действует до конца февраля. Сейчас будут обсуждаться кандидатуры, изменения возможны, — сказал Данько. — Исполком примет решение до конца февраля, поскольку мы должны представить кандидатуру в министерство спорта на утверждение. Пока не могу сказать, когда это произойдет, но будут рассматриваться несколько человек. Лисицын тоже входит в список, но окончательное решение будет принимать исполком федерации».
«Дата проведения заседания исполкома будет определена в ближайшее время», — добавил собеседник агентства.
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