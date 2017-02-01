Угроза из Польши? Что нужно знать о возможном сопернике Головкина

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Команда Геннадия Головкина в лице промоутера Тома Леффлера назвала потенциального соперника казахстанца на 2018 год — им стал 27-летний польский боксер Мацей Сулецки. Подробнее о визави — в материале корреспондента Vesti.kz.

За десять лет профессиональной карьеры Сулецки выиграл все 23 проведенных поединка, а авторитетный ресурс Boxrec.com в сводном рейтинге соотечественников вне зависимости от весовой категории ставит Мацея на высокое третье место. Уступает средневес только экс-чемпиону мира по версии WBO в первом тяжелом весе Кшиштофу Гловацки и полутяжеловесу Анджею Фонфаре. Но у обоих, в отличие от конкурента, уже есть поражения.

Свою карьеру Сулецки начал 19 июня 2010 год поединком с другим поляком Адамом Гавликом (у последнего была серия из девяти поражений). Чуть больше двух потребовалось Сулецки, чтобы победить техническим нокаутом. Всего на родине Мацей провел 19 профессиональных боев, лишь в четырех победив досрочно.

«Экзаменом» для польского проспекта стала встреча с бывшим соперником Головкина, на тот момент уже 29-летним Гжегожем Проксом. Поединок проходил в среднем весе, но оба боксера на весах показали результаты выше лимита — по 162 с половиной фунта. Сулецки, как и Головкин, имел преимущество в поединке, и выиграл бой досрочно. В седьмом раунде (Геннадий победил на два раунда раньше) безударный поляк нокаутировал соперника.

Не стоит забывать, что боем с Проксой Головкин дебютировал в США, а для Сулецки поединок стал финальным перед выездом за океан. Есть и еще одна похожая черта. В бою с Гжегожем Мацей открыл серию из пяти досрочных побед, а Головкину Прокса «помог» в суперсерии из 23-х досрочных выигрышей. Чья-то серия точно прервется….

Хотя, до боя еще год, и это свершится может раньше. Как мы замечали ранее, Сулецки выиграл все 23 боя, и лишь восемь — досрочно. Переезд в Америку благотворно сказался на поляке. Все четыре боя он завершал в свою пользу до финального гонга. Повышенную звездность получил последний поединок Сулецки, на котором мы остановимся подробнее.

18 июня 2016 года поляк встречался с небитым американцем Уго Сентеро-младшим (25−0−0, 13 КО). Бой проходил в Чикаго, в одном из городов с самым большим количеством поляков в США. Причем бой проходил сразу после поражения звездного соотечественника Мацея — полутяжеловеса Анджея Фонфары. «Плавающий» между средним и вторым средним весами Сулецки бился с соперником в более тяжелой весовой категории, и не считался фаворитом.

Поединок продолжался почти все 10 раундов. На первой минуте заключительного отрезка боя комбинация поляка сокрушила американца… Сентеро поднялся, и всем видом показывал, что готов продолжать встречу. Но рефери встречи Марк Нельсон зафиксировал победу техническим нокаутом Сулецки, встав на защиту здоровья Сентеро.

Еще неизвестно, потребуется ли вмешательство «третьего человека в ринге» во время боя с Головкиным, но рейтинг поляка заставляет его уважать. Если Головкин владеет несколькими мировыми чемпионскими поясами, то поляк, несмотря на незвездный статус, находится в ТОП-10 ведущих организаций. Всемирный боксерский совет (WBC) расположил поляком на седьмом месте, между украинцем Сергеем Деревянченко и Автандилом Хурцидзе из Грузии.

Всемирная боксерская федерация (IBF) считает, что Сулецки сейчас десятый в весовой категории, а Всемирная боксерская организация (WBO) оценивает его, как номер № 7. Лишь Всемирная боксерская ассоциация (WBA) не включала поляка в число 15 лучших своей классификации.

Разговоры о супербое для Сулецки не в новинку. Год назад его «сватали» в соперники украинцу Евгению Хитрову, но боксеры продолжают двигаться параллельными путями. Возможный бой с Головкиным станет поворотным событием в карьере Сулецки. Предположительно, главный бой в карьере поляка пройдет в Нью-Йорке.