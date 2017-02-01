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1 февраля 2017, 14:49 | Бокс | ТАСС

Данько избран председателем исполкома Федерации бокса России

МОСКВА, 1 февраля. /ТАСС/. Бывший вице-президент Федерации бокса России Андрей Данько избран председателем исполкома организации. Заседание исполкома прошло в среду в Москве после завершения отчетно-выборной конференции.

В состав исполкома вошли еще два бывших <nobr>вице-президента</nobr> организации Дмитрий Лунев и Владимир Тебекин. Увеличить
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В состав исполкома вошли еще два бывших вице-президента организации Дмитрий Лунев и Владимир Тебекин, а также генеральный секретарь федерации Умар Кремлев.

Конференция Федерации бокса России приняла изменения устава организации, упразднив должность президента и введя пост генерального секретаря.

Председателем высшего наблюдательного совета организации стал руководитель Службы безопасности президента РФ Алексей Рубежной.
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