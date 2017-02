Юридические и финансовые споры, права на телевещание, реклама, контракты — всё это неотъемлемая часть любого бизнеса, в том числе и бойцовского. Конечно, мы вынуждены принимать эти обстоятельства как данность, но порой это даётся слишком тяжело, поскольку суровая реальность беспощадно рушит мечты фанатов о самых желанных поединках. Одним из таких является муссируемый в СМИ возможный бой между Конором Макгрегором и Флойдом Мейвезером-младшим. На сегодня факторов, препятствующих этому бою, в разы больше, чем способствующих, но характер обоих спортсменов таков, что невозможные, на первый взгляд, идеи становятся вполне осуществимыми.

Что по деньгам?

Прежде всего условия для организаторов и участников должны быть не просто взаимовыгодными, а беспрецедентно прибыльными. «Спасибо, кэп!» — скажете вы и будете правы. Пока интересы TheMoneyTeam, UFC и собственно самих бойцов не будут удовлетворены, говорить о бое рано. Мейвезер предлагал Конору $ 15 млн, Уайт, в свою очередь, сулил обоим по 25 млн «зелёных», но аппетиты бойцов куда шире и глубже. Ирландец и вовсе предположил, что эта дуэль может стать первым миллиардным поединком. Однако кто будет готов заплатить бойцам по 500 млн в американской валюте? Даже с учётом рекордов по PPV, даже если T-Mobile Arena вместит 30 000 зрителей при 20 000 возможных. Слишком уж рискованная затея для боя между представителями разных видов спорта. Китайские и арабские инвесторы пока предпочитают футбол, американские слишком прагматичны, Дональд Трамп занят другими делами. Таким образом, сумму придётся снижать, но посмею предположить, что бюджет в 300 млн этот бой может собрать вполне, при этом победитель может рассчитывать на 2/3.

Где проводить бой?

Хабиб Нурмагомедов организацией боёв пока не занимается, но чётко подметил, что в Ирландии успеха с PPV не будет. Остаётся США. У Конора уже есть боксёрская лицензия Калифорнии, в то время как Невада ответила бойцу отказом. Следовательно выбор места проведения может напрямую зависеть от Атлетической комиссии штата в пустыне Мохаве. Если путь в Лас-Вегас боксёру Макгрегору будет закрыт, то в столице Калифорнии Сакраменто имеется знакомая Дане Уайту арена Golden 1 Center примерно на 20 000 человек, а в Лос-Анджелесе — огромный футбольный стадион Los Angeles Memorial Coliseum, вмещающий почти 94 000 зрителей. Как мы помним, в Дублине Конор хотел снять местный стадион, так почему бы не реализовать эту идею в США? Про Нью-Йорк речь пока не заходила, но при достаточном интересе Мейвезер может даже поспособствовать противнику в получении лицензии в этом штате, чтобы сразиться в хорошо знакомом «Мэдисон Сквер Гарден».

Перчатки

Раз уж речь идёт о боксе, то бойцы должны встретиться в ринге, а не в клетке. Но как именно? В своём подкасте комментатор UFC Джо Роган предложил устроить бой по правилам бокса, но в перчатках для ММА, чтобы уравнять позиции. Эта идея позволяет нам фантазировать и о том, что бойцы и вовсе могут оказаться в разных перчатках. Но если речь идёт о настоящем, а не о постановочном бое, то Флойд обеспечит себе максимально комфортные условия. Иными словами, Макгрегору придётся согласиться на тяжёлые перчатки и бой с Мейвезером по правилам TBE (The Best Ever — «Лучший боец всех времён», прозвище Мейвезера).

Весовая категория

Другой вопрос — весовая категория. Флойд обычно выступает в весе 66−68 кг, для Конора — привычнее биться в 69−70 кг. Разница небольшая, но кто под кого будет подстраиваться и будет ли — неизвестно. Предположу, что Мейвезер, будучи независимым участником, может настоять на бое в привычном для себя весе или согласиться на промежуточный вариант. Макгрегору при гарантированной возможности заработать сотню-другую миллионов долларов это будет не так уж важно.

Кто может помешать?

Дана Уайт. Президент UFC дал Конору полный карт-бланш для буйства фантазии и амбиций, и Макгрегор, стоит отметить, эти инвестиции отрабатывает. Однако сейчас, заявляя, что Уайт ему не босс и UFC ему не указ, ирландец, возможно, и продолжает свою промо-кампанию, но явно ходит по краю лезвия, рискуя лишиться поддержки и поясов организации, в которой он приобрёл известность и славу. Может ли Макгрегор порвать с UFC ради одного боя? Всё будет зависеть от гарантированной суммы, но, скорее всего, нет. Несмотря на избыток наглости, Конор достаточно прагматичен и сук, на котором сидит, пилит только в выгодную для себя сторону. Кроме того, от боя может отказаться сам Мейвезер, если бюджет для возвращения на ринг не будет соответствовать его запросам.

Боится ли Мейвезер проиграть?

Полагаю, что нет. Даже если Конор возьмёт верх, вряд ли это будет признано классической боксёрской победой, и безупречный рейтинг Флойда точно не пострадает. Кроме того, Мейвезер уже очень давно в этом бизнесе: он досконально изучает соперников перед боем, не брезгуя шпионами в зале противника, выбирает оппонентов, против которых у него точно есть хорошие шансы. И главное, если речь идёт о реально больших деньгах, всегда можно договориться. Макгрегору в этом случае важна не сама победа, а хороший заработок и возможность выйти за общепринятые рамки. Обеспечив ему это, Флойд может с лёгкостью рассчитывать на полупостановочный поединок, который в итоге закончится успехом американца с возможностью аналогичного денежного реванша.

Что если не получится?

На случай, если бой так и не состоится, Макгрегор уже заявил о желании провести третий поединок против Нейта Диаса, причём за титул в лёгком весе. Пойдёт ли Уайт на такой риск, неизвестно. А риск заключается в том, что Конор стремится самостоятельно выбирать себе соперников, а не защищать титул против претендентов, согласно рейтингу. Эта ситуация уже и так вызывает массу недовольства, а если она получит продолжение, то может спровоцировать настоящий бунт. Таким образом, ирландца уже ждёт победитель боя Нурмагомедов-Фергюсон, а вместе с ним Андерсон Силва, Тайрон Вудли и Жозе Алду. Кстати, последний недавно выразил желание стать чемпионом мира по боксу. Только представьте боксёрский поединок Макгрегор-Алду в Рио!

Также Конору не раз предлагали выступить на шоу WWE, как, например, это делала Ронда Роузи. Пока что Макгрегор отвергает эти предложения, но в качестве запасного аэродрома «шоу летающих качков» вполне подходит. Фанаты бы точно не отказались увидеть схватку Макгрегора против Брока Леснара или Шеймуса. Пусть никакой интриги, но зато как ярко и красочно!



Нельзя исключать и того, что Уайту надоест неистребимая бравада Конора и он решит уволить ирландца, завалив того массой судебных исков. Правда, пока UFC вложили в Конора больше, чем заработали, а значит свою курицу, несущую золотые яйца, боссы будут беречь.

Мейвезер, в свою очередь, ничего не теряет. Официально карьеру боксёр уже закончил, отсутствием денег не страдает, а шумиха с Макгрегором — бесплатный пиар.



Подводя итог, отмечу, что шансы на проведение этого боя — примерно 60% на 40% в пользу того, что поединок не состоится, поскольку удовлетворить столь требовательные стороны довольно сложно. Однако у всех заинтересованных сторон достаточно денег, мозгов и амбиций, чтобы этот замысел осуществить. Ждём с нетерпением!