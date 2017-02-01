Юридические и финансовые споры, права на телевещание, реклама, контракты — всё это неотъемлемая часть любого бизнеса, в том числе и бойцовского. Конечно, мы вынуждены принимать эти обстоятельства как данность, но порой это даётся слишком тяжело, поскольку суровая реальность беспощадно рушит мечты фанатов о самых желанных поединках. Одним из таких является муссируемый в СМИ возможный бой между Конором Макгрегором и Флойдом Мейвезером-младшим. На сегодня факторов, препятствующих этому бою, в разы больше, чем способствующих, но характер обоих спортсменов таков, что невозможные, на первый взгляд, идеи становятся вполне осуществимыми.

Что по деньгам?

Прежде всего условия для организаторов и участников должны быть не просто взаимовыгодными, а беспрецедентно прибыльными. «Спасибо, кэп!» — скажете вы и будете правы. Пока интересы TheMoneyTeam, UFC и собственно самих бойцов не будут удовлетворены, говорить о бое рано. Мейвезер предлагал Конору $ 15 млн, Уайт, в свою очередь, сулил обоим по 25 млн «зелёных», но аппетиты бойцов куда шире и глубже. Ирландец и вовсе предположил, что эта дуэль может стать первым миллиардным поединком. Однако кто будет готов заплатить бойцам по 500 млн в американской валюте? Даже с учётом рекордов по PPV, даже если T-Mobile Arena вместит 30 000 зрителей при 20 000 возможных. Слишком уж рискованная затея для боя между представителями разных видов спорта. Китайские и арабские инвесторы пока предпочитают футбол, американские слишком прагматичны, Дональд Трамп занят другими делами. Таким образом, сумму придётся снижать, но посмею предположить, что бюджет в 300 млн этот бой может собрать вполне, при этом победитель может рассчитывать на 2/3.

<aside name="clb13908159" class="teaser teaser_incontent teaser_instagram"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_instagram"> <blockquote class="instagram-media" data-instgrm-captioned data-instgrm-version="7" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:658px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:8px;"> <div style=" background:#F8F8F8; line-height:0; margin-top:40px; padding:62.4537037037037% 0; text-align:center; width:100%;"> <div style=" background:url(data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAACwAAAAsCAMAAAApWqozAAAABGdBTUEAALGPC/xhBQAAAAFzUkdCAK7OHOkAAAAMUExURczMzPf399fX1+bm5mzY9AMAAADiSURBVDjLvZXbEsMgCES5/P8/t9FuRVCRmU73JWlzosgSIIZURCjo/ad+EQJJB4Hv8BFt+IDpQoCx1wjOSBFhh2XssxEIYn3ulI/6MNReE07UIWJEv8UEOWDS88LY97kqyTliJKKtuYBbruAyVh5wOHiXmpi5we58Ek028czwyuQdLKPG1Bkb4NnM+VeAnfHqn1k4+GPT6uGQcvu2h2OVuIf/gWUFyy8OWEpdyZSa3aVCqpVoVvzZZ2VTnn2wU8qzVjDDetO90GSy9mVLqtgYSy231MxrY6I2gGqjrTY0L8fxCxfCBbhWrsYYAAAAAElFTkSuQmCC); display:block; height:44px; margin:0 auto -44px; position:relative; top:-22px; width:44px;"></div></div> <p style=" margin:8px 0 0 0; padding:0 4px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/BPc_9uigB_B/" style=" color:#000; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none; word-wrap:break-word;" target="_blank">Shots fired !! #mayweathermcgregor #mayweather #mcgregor #MMA #BOXING #UFC #conormcgregor #floydmayweather</a></p> <p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;">Фото опубликовано Only Full Fights (@onlyfullfights) <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2017-01-19T16:44:49+00:00">Янв 19 2017 в 8:44 PST</time></p></div></blockquote> <script async defer src="//platform.instagram.com/en_US/embeds.js"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908159.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

Где проводить бой?

Хабиб Нурмагомедов организацией боёв пока не занимается, но чётко подметил, что в Ирландии успеха с PPV не будет. Остаётся США. У Конора уже есть боксёрская лицензия Калифорнии, в то время как Невада ответила бойцу отказом. Следовательно выбор места проведения может напрямую зависеть от Атлетической комиссии штата в пустыне Мохаве. Если путь в Лас-Вегас боксёру Макгрегору будет закрыт, то в столице Калифорнии Сакраменто имеется знакомая Дане Уайту арена Golden 1 Center примерно на 20 000 человек, а в Лос-Анджелесе — огромный футбольный стадион Los Angeles Memorial Coliseum, вмещающий почти 94 000 зрителей. Как мы помним, в Дублине Конор хотел снять местный стадион, так почему бы не реализовать эту идею в США? Про Нью-Йорк речь пока не заходила, но при достаточном интересе Мейвезер может даже поспособствовать противнику в получении лицензии в этом штате, чтобы сразиться в хорошо знакомом «Мэдисон Сквер Гарден».

Перчатки

Раз уж речь идёт о боксе, то бойцы должны встретиться в ринге, а не в клетке. Но как именно? В своём подкасте комментатор UFC Джо Роган предложил устроить бой по правилам бокса, но в перчатках для ММА, чтобы уравнять позиции. Эта идея позволяет нам фантазировать и о том, что бойцы и вовсе могут оказаться в разных перчатках. Но если речь идёт о настоящем, а не о постановочном бое, то Флойд обеспечит себе максимально комфортные условия. Иными словами, Макгрегору придётся согласиться на тяжёлые перчатки и бой с Мейвезером по правилам TBE (The Best Ever — «Лучший боец всех времён», прозвище Мейвезера).

<aside name="clb13908159" class="teaser teaser_incontent teaser_instagram"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_instagram"> <blockquote class="instagram-media" data-instgrm-captioned data-instgrm-version="7" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:658px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:8px;"> <div style=" background:#F8F8F8; line-height:0; margin-top:40px; padding:50.0% 0; text-align:center; width:100%;"> <div style=" background:url(data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAACwAAAAsCAMAAAApWqozAAAABGdBTUEAALGPC/xhBQAAAAFzUkdCAK7OHOkAAAAMUExURczMzPf399fX1+bm5mzY9AMAAADiSURBVDjLvZXbEsMgCES5/P8/t9FuRVCRmU73JWlzosgSIIZURCjo/ad+EQJJB4Hv8BFt+IDpQoCx1wjOSBFhh2XssxEIYn3ulI/6MNReE07UIWJEv8UEOWDS88LY97kqyTliJKKtuYBbruAyVh5wOHiXmpi5we58Ek028czwyuQdLKPG1Bkb4NnM+VeAnfHqn1k4+GPT6uGQcvu2h2OVuIf/gWUFyy8OWEpdyZSa3aVCqpVoVvzZZ2VTnn2wU8qzVjDDetO90GSy9mVLqtgYSy231MxrY6I2gGqjrTY0L8fxCxfCBbhWrsYYAAAAAElFTkSuQmCC); display:block; height:44px; margin:0 auto -44px; position:relative; top:-22px; width:44px;"></div></div> <p style=" margin:8px 0 0 0; padding:0 4px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/BP1knw_F0Ga/" style=" color:#000; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none; word-wrap:break-word;" target="_blank">#MayweatherMcGregor ? #MayweatherCrawford ?</a></p> <p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;">Фото опубликовано El Gallo Blanco ? (@x.superc.x) <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2017-01-29T05:46:54+00:00">Янв 28 2017 в 9:46 PST</time></p></div></blockquote> <script async defer src="//platform.instagram.com/en_US/embeds.js"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908159.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

Весовая категория

Другой вопрос — весовая категория. Флойд обычно выступает в весе 66−68 кг, для Конора — привычнее биться в 69−70 кг. Разница небольшая, но кто под кого будет подстраиваться и будет ли — неизвестно. Предположу, что Мейвезер, будучи независимым участником, может настоять на бое в привычном для себя весе или согласиться на промежуточный вариант. Макгрегору при гарантированной возможности заработать сотню-другую миллионов долларов это будет не так уж важно.

Кто может помешать?

Дана Уайт. Президент UFC дал Конору полный карт-бланш для буйства фантазии и амбиций, и Макгрегор, стоит отметить, эти инвестиции отрабатывает. Однако сейчас, заявляя, что Уайт ему не босс и UFC ему не указ, ирландец, возможно, и продолжает свою промо-кампанию, но явно ходит по краю лезвия, рискуя лишиться поддержки и поясов организации, в которой он приобрёл известность и славу. Может ли Макгрегор порвать с UFC ради одного боя? Всё будет зависеть от гарантированной суммы, но, скорее всего, нет. Несмотря на избыток наглости, Конор достаточно прагматичен и сук, на котором сидит, пилит только в выгодную для себя сторону. Кроме того, от боя может отказаться сам Мейвезер, если бюджет для возвращения на ринг не будет соответствовать его запросам.

<aside name="clb13908159" class="teaser teaser_incontent teaser_instagram"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_instagram"> <blockquote class="instagram-media" data-instgrm-captioned data-instgrm-version="7" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:658px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:8px;"> <div style=" background:#F8F8F8; line-height:0; margin-top:40px; padding:59.012016021361816% 0; text-align:center; width:100%;"> <div style=" background:url(data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAACwAAAAsCAMAAAApWqozAAAABGdBTUEAALGPC/xhBQAAAAFzUkdCAK7OHOkAAAAMUExURczMzPf399fX1+bm5mzY9AMAAADiSURBVDjLvZXbEsMgCES5/P8/t9FuRVCRmU73JWlzosgSIIZURCjo/ad+EQJJB4Hv8BFt+IDpQoCx1wjOSBFhh2XssxEIYn3ulI/6MNReE07UIWJEv8UEOWDS88LY97kqyTliJKKtuYBbruAyVh5wOHiXmpi5we58Ek028czwyuQdLKPG1Bkb4NnM+VeAnfHqn1k4+GPT6uGQcvu2h2OVuIf/gWUFyy8OWEpdyZSa3aVCqpVoVvzZZ2VTnn2wU8qzVjDDetO90GSy9mVLqtgYSy231MxrY6I2gGqjrTY0L8fxCxfCBbhWrsYYAAAAAElFTkSuQmCC); display:block; height:44px; margin:0 auto -44px; position:relative; top:-22px; width:44px;"></div></div> <p style=" margin:8px 0 0 0; padding:0 4px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/BP5NupZFS64/" style=" color:#000; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none; word-wrap:break-word;" target="_blank">2 tremendous athletes at the top of their respective sports but whilst boxing and MMA share similarities I can't help but feel this potential match up is about money and nothing else! #mayweather #mcgregor #mayweathermcgregor #boxing #mma #ufc #money #boxer #tyson #bjj #k1 #muaythai #fitness #champ</a></p> <p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;">Фото опубликовано Boxing Gold (@boxing.gold) <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2017-01-30T15:43:50+00:00">Янв 30 2017 в 7:43 PST</time></p></div></blockquote> <script async defer src="//platform.instagram.com/en_US/embeds.js"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908159.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

Боится ли Мейвезер проиграть?

Полагаю, что нет. Даже если Конор возьмёт верх, вряд ли это будет признано классической боксёрской победой, и безупречный рейтинг Флойда точно не пострадает. Кроме того, Мейвезер уже очень давно в этом бизнесе: он досконально изучает соперников перед боем, не брезгуя шпионами в зале противника, выбирает оппонентов, против которых у него точно есть хорошие шансы. И главное, если речь идёт о реально больших деньгах, всегда можно договориться. Макгрегору в этом случае важна не сама победа, а хороший заработок и возможность выйти за общепринятые рамки. Обеспечив ему это, Флойд может с лёгкостью рассчитывать на полупостановочный поединок, который в итоге закончится успехом американца с возможностью аналогичного денежного реванша.

Что если не получится?

На случай, если бой так и не состоится, Макгрегор уже заявил о желании провести третий поединок против Нейта Диаса, причём за титул в лёгком весе. Пойдёт ли Уайт на такой риск, неизвестно. А риск заключается в том, что Конор стремится самостоятельно выбирать себе соперников, а не защищать титул против претендентов, согласно рейтингу. Эта ситуация уже и так вызывает массу недовольства, а если она получит продолжение, то может спровоцировать настоящий бунт. Таким образом, ирландца уже ждёт победитель боя Нурмагомедов-Фергюсон, а вместе с ним Андерсон Силва, Тайрон Вудли и Жозе Алду. Кстати, последний недавно выразил желание стать чемпионом мира по боксу. Только представьте боксёрский поединок Макгрегор-Алду в Рио!

<aside name="clb13908159" class="teaser teaser_incontent teaser_instagram"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_instagram"> <blockquote class="instagram-media" data-instgrm-captioned data-instgrm-version="7" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:658px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:8px;"> <div style=" background:#F8F8F8; line-height:0; margin-top:40px; padding:50.0% 0; text-align:center; width:100%;"> <div style=" background:url(data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAACwAAAAsCAMAAAApWqozAAAABGdBTUEAALGPC/xhBQAAAAFzUkdCAK7OHOkAAAAMUExURczMzPf399fX1+bm5mzY9AMAAADiSURBVDjLvZXbEsMgCES5/P8/t9FuRVCRmU73JWlzosgSIIZURCjo/ad+EQJJB4Hv8BFt+IDpQoCx1wjOSBFhh2XssxEIYn3ulI/6MNReE07UIWJEv8UEOWDS88LY97kqyTliJKKtuYBbruAyVh5wOHiXmpi5we58Ek028czwyuQdLKPG1Bkb4NnM+VeAnfHqn1k4+GPT6uGQcvu2h2OVuIf/gWUFyy8OWEpdyZSa3aVCqpVoVvzZZ2VTnn2wU8qzVjDDetO90GSy9mVLqtgYSy231MxrY6I2gGqjrTY0L8fxCxfCBbhWrsYYAAAAAElFTkSuQmCC); display:block; height:44px; margin:0 auto -44px; position:relative; top:-22px; width:44px;"></div></div> <p style=" margin:8px 0 0 0; padding:0 4px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/BPXs-JkgBc2/" style=" color:#000; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none; word-wrap:break-word;" target="_blank">What do you think..... @Regrann from @firstclassboxing - Does anyone want to see this matchup? @floydmayweather Vs. Conor @thenotoriousmma McGregor... #Boxing #BoxingHype #FCBoxing #LasVegas #BoxingVsMMA #UFC #MMA #Combat #MayweatherMcGregor - #regrann</a></p> <p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;">Фото опубликовано 5% supporter, whateverittakes? (@fitness4life08) <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2017-01-17T15:22:39+00:00">Янв 17 2017 в 7:22 PST</time></p></div></blockquote> <script async defer src="//platform.instagram.com/en_US/embeds.js"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908159.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

Также Конору не раз предлагали выступить на шоу WWE, как, например, это делала Ронда Роузи. Пока что Макгрегор отвергает эти предложения, но в качестве запасного аэродрома «шоу летающих качков» вполне подходит. Фанаты бы точно не отказались увидеть схватку Макгрегора против Брока Леснара или Шеймуса. Пусть никакой интриги, но зато как ярко и красочно!



Нельзя исключать и того, что Уайту надоест неистребимая бравада Конора и он решит уволить ирландца, завалив того массой судебных исков. Правда, пока UFC вложили в Конора больше, чем заработали, а значит свою курицу, несущую золотые яйца, боссы будут беречь.

Мейвезер, в свою очередь, ничего не теряет. Официально карьеру боксёр уже закончил, отсутствием денег не страдает, а шумиха с Макгрегором — бесплатный пиар.



Подводя итог, отмечу, что шансы на проведение этого боя — примерно 60% на 40% в пользу того, что поединок не состоится, поскольку удовлетворить столь требовательные стороны довольно сложно. Однако у всех заинтересованных сторон достаточно денег, мозгов и амбиций, чтобы этот замысел осуществить. Ждём с нетерпением!