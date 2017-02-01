Кличко: Я одержим целью стать трёхкратным чемпионом мира
Украинский супертяжеловес Владимир Кличко мотивирован на победу в предстоящем бою с чемпионом мира по версии IBF Энтони Джошуа.
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Встреча этих боксёров состоится 29 апреля в Лондоне.
«Всё просто. Передо мной сейчас схема их двух шагов. Первый шаг — поставленная цель стать трёхкратным чемпионом мира, второй шаг — одержимость поставленной целью. Одержимость означает, что я живу и дышу этим. Это мой шанс. У меня будет только одна попытка, и она подразумевает одно “убийство”. Одна попытка — одна жертва, ничего более», — приводит слова Кличко BoxingScene.
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