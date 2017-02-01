Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/boxing/28622840/
1 февраля 2017, 12:21 | Бокс | Чемпионат.com

Кличко: Я одержим целью стать трёхкратным чемпионом мира

Украинский супертяжеловес Владимир Кличко мотивирован на победу в предстоящем бою с чемпионом мира по версии IBF Энтони Джошуа.

Украинский супертяжеловес Владимир Кличко мотивирован на победу в предстоящем бою с чемпионом мира по версии IBF Энтони Джошуа. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

Встреча этих боксёров состоится 29 апреля в Лондоне.

«Всё просто. Передо мной сейчас схема их двух шагов. Первый шаг — поставленная цель стать трёхкратным чемпионом мира, второй шаг — одержимость поставленной целью. Одержимость означает, что я живу и дышу этим. Это мой шанс. У меня будет только одна попытка, и она подразумевает одно “убийство”. Одна попытка — одна жертва, ничего более», — приводит слова Кличко BoxingScene.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Бокса

Эксперт из Нидерландов и юристы представят Поветкина на вскрытии допинг-пробы «Б»

Эксперт из Нидерландов и юристы представят Поветкина на вскрытии допинг-пробы «Б»

МОСКВА, 1 февраля. /ТАСС/. Эксперт из Нидерландов и юристы будут представлять Александра Поветкина на вскрытии допинг-пробы «Б» боксера в лаборатории Лос-Анджелеса. Об этом ТАСС сообщил старший партнер компании Forward Legal Алексей Карпенко, представляющий интересы россиянина.
Еще 7 новостей  Все новости
17 января

"Манчестер Сити" готов приобрести Месси. Сумма поражает!

Хет-трик Малкина - магия хоккея! Смотрите видео

Разведка США: Путин отомстил за допинговый скандал в России