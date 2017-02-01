Юбенк: Головкин победит Джейкобса, что хорошо для меня. Потому что я стану первым, кто побьет GGG
Британский боксер Крис
Юбенк-младший (23−1, 18 КО) поделился мнением о поединке между чемпионом мира по версиям WBA (Super), IBO, WBC и IBF в среднем весе казахстанцем Геннадием Головкиным (36−0, 33 КО) и американцем Дэниэлом Джейкобсом (32−1, 29 КО), который состоится 18 марта в Нью-Йорке.
«Фаворит ли Головкин в бою с Джейкобсом? Конечно. Головкин будет фаворитом в любом своем поединке. Думаю, он побьет Джейкобса, что хорошо для меня, поскольку он (Головкин) останется открытым для меня, чтобы я стал первым, кто лишит его нуля (в графе поражений)», — заявил
Ранее британец не раз говорил, что он может побить Головкина, поскольку видит много слабых мест в его стиле. Также
При этом у
Позже Крис
Между тем промоутер GGG Том Леффлер заявил, что они открыты для переговоров с
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