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https://sport.mail.ru/news/boxing/28622614/
1 февраля 2017, 11:00 | Бокс | Vesti.kz

Юбенк: Головкин победит Джейкобса, что хорошо для меня. Потому что я стану первым, кто побьет GGG

Британский боксер Крис Юбенк-младший (23−1, 18 КО) поделился мнением о поединке между чемпионом мира по версиям WBA (Super), IBO, WBC и IBF в среднем весе казахстанцем Геннадием Головкиным (36−0, 33 КО) и американцем Дэниэлом Джейкобсом (32−1, 29 КО), который состоится 18 марта в Нью-Йорке.

«Фаворит ли Головкин в бою с Джейкобсом? Конечно. Головкин будет фаворитом в любом своем поединке. Думаю, он побьет Джейкобса, что хорошо для меня, поскольку он (Головкин) останется открытым для меня, чтобы я стал первым, кто лишит его нуля (в графе поражений)», — заявил Юбенк-младший в интервью Fighthype.com.

Ранее британец не раз говорил, что он может побить Головкина, поскольку видит много слабых мест в его стиле. Также Юбенк-младший отмечал, не боится силы казахстанского боксера. Дэвид Хэй считает британца единственным боксером, способным побить GGG.

При этом у Юбенка-младшего была возможность встретиться с Головкиным в 2016 году. Команды боксеров вели переговоры о поединке на 10 сентября, но он сорвался из-за завышенных требований отца британского боксера.

Позже Крис Юбенк-старший рассказал, что команда Головкина предлагала им за бой шесть миллионов фунтов стерлингов, но они отказались. Также он пообещал больше не выкидывать трюков во время переговоров. Сам Юбенк-младший признался, что был зол из-за того, что упустил бой с Головкиным. Тем не менее он уверен, что их поединок может состояться в 2017 году.

Между тем промоутер GGG Том Леффлер заявил, что они открыты для переговоров с Юбенком-младшим. Позже британцы в резкой форме «прошлись» по Головкину.

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