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https://sport.mail.ru/news/boxing/28622353/
1 февраля 2017, 11:04 | Бокс | ТАСС

Эксперт из Нидерландов и юристы представят Поветкина на вскрытии допинг-пробы «Б»

МОСКВА, 1 февраля. /ТАСС/. Эксперт из Нидерландов и юристы будут представлять Александра Поветкина на вскрытии допинг-пробы «Б» боксера в лаборатории Лос-Анджелеса. Об этом ТАСС сообщил старший партнер компании Forward Legal Алексей Карпенко, представляющий интересы россиянина.

Процедура запланирована на 1 февраля в <nobr>Лос-Анджелесе.</nobr> Увеличить
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«С нашей стороны будут голландский эксперт и юристы», — сказал Карпенко.

Ранее Всемирный боксерский совет (WBC) сообщил, что вскрытие допинг-пробы «Б» Поветкина перенесено на 1 февраля. Изначально процедура была запланирована на 6 января в Лос-Анджелесе (США).

В допинг-пробе Поветкина от 6 декабря было обнаружено минимальное количество запрещенного вещества остарина, в связи с чем руководство организации отказалось санкционировать бой россиянина против канадца Бермейна Стиверна за звание «временного» чемпиона мира, который должен был пройти 17 декабря в Екатеринбурге. В результате соперником Поветкина в нетитульном поединке стал француз Жоанн Дюопа. Россиянин победил француза нокаутом в шестом раунде.

Позднее стало известно, что допинг-пробы Поветкина от 13 и 15 декабря дали отрицательный результат.
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