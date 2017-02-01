Эксперт из Нидерландов и юристы представят Поветкина на вскрытии допинг-пробы «Б»
МОСКВА, 1 февраля. /ТАСС/. Эксперт из Нидерландов и юристы будут представлять Александра Поветкина на вскрытии
допинг-пробы «Б» боксера в лаборатории Лос-Анджелеса. Об этом ТАСС сообщил старший партнер компании Forward Legal Алексей Карпенко, представляющий интересы россиянина.
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Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
«С нашей стороны будут голландский эксперт и юристы», — сказал Карпенко.
Ранее Всемирный боксерский совет (WBC) сообщил, что вскрытие
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Позднее стало известно, что
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