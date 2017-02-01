Эксперт из Нидерландов и юристы представят Поветкина на вскрытии допинг-пробы «Б»

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«С нашей стороны будут голландский эксперт и юристы», — сказал Карпенко.

Ранее Всемирный боксерский совет (WBC) сообщил, что вскрытие допинг-пробы «Б» Поветкина перенесено на 1 февраля. Изначально процедура была запланирована на 6 января в Лос-Анджелесе (США).

В допинг-пробе Поветкина от 6 декабря было обнаружено минимальное количество запрещенного вещества остарина, в связи с чем руководство организации отказалось санкционировать бой россиянина против канадца Бермейна Стиверна за звание «временного» чемпиона мира, который должен был пройти 17 декабря в Екатеринбурге. В результате соперником Поветкина в нетитульном поединке стал француз Жоанн Дюопа. Россиянин победил француза нокаутом в шестом раунде.