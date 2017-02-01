Промоутер Головкина запланировал на 2018 год бой с небитым средневесом из Польши
Промоутер чемпиона мира в среднем весе по версиям WBA (Super), IBO, WBC и IBF казахстанского боксера Геннадия Головкина (36−0, 33 КО) Том Леффлер рассказал о планах на 2018 год.
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
По его словам, в качестве возможного соперника на этот период они рассматривают поляка Мация Сулецки. На счету последнего 23 победы в 23 боях, из которых восемь он завершил досрочно.
«Мы знаем Мацея. Но 2017 год уже занят, а на 2018-й мы рассматриваем бой против Сулецки и
Я определенно буду иметь ввиду этот вариант, потому что с каждым разом нам все труднее подбирать соперников для Головкина. Потенциальные оппоненты не говорят «нет», но и не говорят «да». Они утверждают, что готовы драться, но не сейчас, а через год, и так далее… Я в боксе 25 лет и впервые сталкиваюсь с такой ситуацией, когда никто никто не хочет биться за титул чемпиона мира. Поэтому я обещаю, что дверь на ринг к Головкину для таких бойцов, как Сулецки, будет открыта, — сказал Леффлер в интервью Ringpolska.pl.
Добавим, что Головкин свой следующий бой проведет 18 марта в
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter