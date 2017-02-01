Промоутер Головкина запланировал на 2018 год бой с небитым средневесом из Польши

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По его словам, в качестве возможного соперника на этот период они рассматривают поляка Мация Сулецки. На счету последнего 23 победы в 23 боях, из которых восемь он завершил досрочно.

«Мы знаем Мацея. Но 2017 год уже занят, а на 2018-й мы рассматриваем бой против Сулецки и матч-реванш Александр Усик — Кшиштоф Гловацки в Нью-Йорке. Мы считаем, что эти бои помогут собрать аншлаг благодаря польским болельщикам на Madison Square Garden.

Я определенно буду иметь ввиду этот вариант, потому что с каждым разом нам все труднее подбирать соперников для Головкина. Потенциальные оппоненты не говорят «нет», но и не говорят «да». Они утверждают, что готовы драться, но не сейчас, а через год, и так далее… Я в боксе 25 лет и впервые сталкиваюсь с такой ситуацией, когда никто никто не хочет биться за титул чемпиона мира. Поэтому я обещаю, что дверь на ринг к Головкину для таких бойцов, как Сулецки, будет открыта, — сказал Леффлер в интервью Ringpolska.pl.