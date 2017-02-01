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https://sport.mail.ru/news/boxing/28621959/
1 февраля 2017, 10:20 | Бокс | Vesti.kz

Промоутер Головкина запланировал на 2018 год бой с небитым средневесом из Польши

Промоутер чемпиона мира в среднем весе по версиям WBA (Super), IBO, WBC и IBF казахстанского боксера Геннадия Головкина (36−0, 33 КО) Том Леффлер рассказал о планах на 2018 год.

Промоутер чемпиона мира в среднем весе по версиям WBA (Super) IBO WBC и IBF казахстанского боксера Геннадия <span class=error>Головкина</span> (36−0 33 КО) Том <span class=error>Леффлер</span> рассказал о планах на 2018 год. Увеличить
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По его словам, в качестве возможного соперника на этот период они рассматривают поляка Мация Сулецки. На счету последнего 23 победы в 23 боях, из которых восемь он завершил досрочно.

«Мы знаем Мацея. Но 2017 год уже занят, а на 2018-й мы рассматриваем бой против Сулецки и матч-реванш Александр Усик — Кшиштоф Гловацки в Нью-Йорке. Мы считаем, что эти бои помогут собрать аншлаг благодаря польским болельщикам на Madison Square Garden.

Я определенно буду иметь ввиду этот вариант, потому что с каждым разом нам все труднее подбирать соперников для Головкина. Потенциальные оппоненты не говорят «нет», но и не говорят «да». Они утверждают, что готовы драться, но не сейчас, а через год, и так далее… Я в боксе 25 лет и впервые сталкиваюсь с такой ситуацией, когда никто никто не хочет биться за титул чемпиона мира. Поэтому я обещаю, что дверь на ринг к Головкину для таких бойцов, как Сулецки, будет открыта, — сказал Леффлер в интервью Ringpolska.pl.

Добавим, что Головкин свой следующий бой проведет 18 марта в Нью-Йорке на арене Madison Square Garden. Его соперником будет «регулярный» чемпион WBA в среднем весе американец Дэниэл Джейкобс (32−1, 29 КО). Ранее тренер GGG говорил, что казахстанец планирует провести в 2017 году четыре поединка.

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