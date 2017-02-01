WBA лишила промоутерскую компанию Дортикоса права на организацию боя с Шуменовым
Всемирная боксерская ассоциация (WBA) уведомила «обычного» чемпиона мира WBA в тяжелом весе казахстанца Бейбута Шуменова (17−2, 11 КО) и обладателя «временного» титула организации в этой же категории кубинца Юниэра Дортикоса (21−0, 20 КО) о том, что промоутерская компания Caribe Promotions утратила эксклюзивное право на организацию поединка между боксерами. Об этом сообщает BoxingScene.com.
Caribe Promotions, представляющая интересы Дортикоса, выиграла промоутерские торги еще в ноябре прошлого года со ставкой в размере 350 001 долларов, тем самым обязавшись провести бой в течение 90 дней. Однако, намерения так и не приобрели
Таким образом, право организации поединка переходит к Тому Брауну из компании TGB Promotions, чья ставка на прошлогодних торгах стала второй.
Напомним, что Шуменов и Дортикос определят обязательного претендента для действующего «суперчемпиона» WBA россиянина Дениса Лебедева.
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