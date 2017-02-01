Сергей Ковалев: Будем тревожить Уорда, чтобы получить ответ по реваншу

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Бывший чемпион мира по версиям WBA Super, WBO и IBF в полутяжелом весе Сергей Ковалев рассказал о подвисшей ситуации с его следующем боем. Напомним, что в ноябре Ковалев проиграл американцу Андре Уорду по очкам единогласным решением судей и лишился титулов.

— Я до сих пор в отпуске, никакой определенности и до сих пор новостей касаемо моего следующего боя нет, — поделился новостями Ковалев. — Мы внутри команды договорились, что ждем до 1 февраля, и будем уже тревожить всеми возможными способами команду Уорда, чтобы он дал какой-то скорейший ответ касаемо прописанного реванша.

— Какой срок указан, в который он должен дать ответ?

— Если честно, не вникал в это. Думаю, что до июня — это максимум, что он может тянуть. — Потому что на сегодняшний день IBF уже вопросы ему задает. Слышал, что даже был такой ультиматум что ли, что если до конца апреля не защитит титул, то, мол, они сделают его вакантным, и тогда первый и второй номера рейтинга будут за него боксировать.

— К тому же, бой за элиминатор уже назначен — это Салливан Баррера — Артур Бетербиев, торги пройдут буквально на днях.

— По сути да, но я являюсь сейчас первым обязательным претендентом на все три титула Уорда. Кроме пояса WBC, потому что по этой организации на сегодня первым номером идет колумбиец Элайдер Альварес, он свой бой проведет 24 февраля. Следующий, возможно, буду я, ну то есть я в очереди. Не могу говорить, что будет реально — сам не знаю, так как информации нет.

— Есть ли перестановки в тренерском штабе?

— Нет никаких перестановок. Пока не знаю, будут ли они вообще. Мне нужно вернуться в Америку и начать тренировочный процесс, чтобы понять, что мне надо. На сегодня голова реально не этим забита. Я только вернулся из отпуска, отдыхал с семьей и о боксе не думал вообще.

— А когда в США полетите?

— По плану вылетаю 20 февраля. В России еще есть определенные дела, если вдруг не успею их завершить, может быть, до конца месяца останусь.

— Есть шансы, что в этом году снова выйдете на ринг в России?

Цитата — Все будет зависеть от переговоров с Уордом. Если по каким-то причинам контракт будет нарушен, если, например, Уорд завяжет с карьерой…

Но я не думаю, что он это будет делать. Не в его это интересах.

— А что в контракте предусмотрено за нарушение обязательства о реванше?

— Я условия контракта разглашать не могу, да и в принципе не особо вникаю в детали. Я вообще не предусматривал такой ход событий, что будет, если я проиграю и что вообще он понадобится этот пункт реванша. Главное, что мой адвокат проверил и сказал, что все так, как мы с менеджером обговаривали — чтобы обязательно был реванш в случае его победы. Он есть, и дальше я был занят своей подготовкой, не вникал.