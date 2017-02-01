Боксер Лебедев проведет следующий бой летом или осенью, в разное с Поветкиным время

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Лебедев 3 декабря прошлого года в Москве проиграл раздельным решением судей соотечественнику Мурату Гассиеву, утратив чемпионский пояс IBF. Ранее он заявил о заинтересованности в проведении реванша, Гассиев же во вторник сообщил «Р-Спорт» о готовности к новому поединку — в случае, если будут достигнуты договоренности между промоутерами спортсменов.

«Пока полной ясности по следующему бою нет, — сообщил Лебедев. — Знаю, что моя программа выступлений связана с проведением матча летом или осенью. Если Саня Поветкин будет проводить свой следующий бой осенью, то я выйду на ринг летом. Если Саня будет боксировать летом, то я, соответственно, осенью».

Оба боксера находятся под патронажем российской промоутерской компании «Мир бокса».

Собеседник агентства добавил, что сроки проведения тренировочного лагеря в США, где обычно проводит подготовку боксер, также пока не определены. «В США я планирую отправиться только после того, как станет известна дата моего следующего боя, — сказал он. — Сейчас у меня много бытовых проблем, я в основном занимаюсь ими».