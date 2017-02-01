Казахстанские нокаутеры Джукембаев и Хусаинов могут выступить в андеркарте боя бывших соперников Головкина
Казахстанские нокаутеры Батыр Джукембаев и Абылайхан Хусаинов могут выступить в андеркарте боя бывших соперников Геннадия Головкина — канадца Давида Лемье и американца Кертиса Стивенса, передает корреспондент Vesti.kz.
— Наш менеджер Анна Рева ведет переговоры об участии в этом вечере бокса, — рассказал Хусаинов.
— Если это участие состоится, то это будет дебют на американском рынке. Есть ли волнение?
— Есть только одно место на этом шоу. И пока неизвестно, кто выступит… Конечно, мы надеемся драться в рамках этого события. Это будет хорошее шоу, и кто бы из нас не вышел, постараемся показать красивый и зрелищный бокс.
На текущий момент казахстанцы Батыр Джукембаев и Абылайхан Хусаинов выступают в Канаде. 25-летний Джукембаев, выступающий в первом полусреднем весе, провел восемь боев, и семь выиграл досрочно. Его ровесник легковес Хусаинов победил в пяти поединках — четыре досрочных выигрыша.
Добавим, вечер бокса, где главным событием станет поединок канадца Давида Лемье (36−3−0, 32 КО) и американца Кертиса Стивенса (29−5−0, 21 КО), пройдет в
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