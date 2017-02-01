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https://sport.mail.ru/news/boxing/28621355/
1 февраля 2017, 9:42 | Бокс | Vesti.kz

Казахстанские нокаутеры Джукембаев и Хусаинов могут выступить в андеркарте боя бывших соперников Головкина

Казахстанские нокаутеры Батыр Джукембаев и Абылайхан Хусаинов могут выступить в андеркарте боя бывших соперников Геннадия Головкина — канадца Давида Лемье и американца Кертиса Стивенса, передает корреспондент Vesti.kz.

— Наш менеджер Анна Рева ведет переговоры об участии в этом вечере бокса, — рассказал Хусаинов.

— Если это участие состоится, то это будет дебют на американском рынке. Есть ли волнение?

— Есть только одно место на этом шоу. И пока неизвестно, кто выступит… Конечно, мы надеемся драться в рамках этого события. Это будет хорошее шоу, и кто бы из нас не вышел, постараемся показать красивый и зрелищный бокс.

На текущий момент казахстанцы Батыр Джукембаев и Абылайхан Хусаинов выступают в Канаде. 25-летний Джукембаев, выступающий в первом полусреднем весе, провел восемь боев, и семь выиграл досрочно. Его ровесник легковес Хусаинов победил в пяти поединках — четыре досрочных выигрыша.

Добавим, вечер бокса, где главным событием станет поединок канадца Давида Лемье (36−3−0, 32 КО) и американца Кертиса Стивенса (29−5−0, 21 КО), пройдет в Нью-Йорке 11 марта. В свое время оба известных боксера среднего веса встречались с чемпионом мира Геннадием Головкиным, и оба проиграли досрочно. Лемье проиграл в восьмом раунде техническим нокаутом и потерял пояс чемпиона мира по версии IBF. Бой со Стивенсом также завершился в восьмом раунде.

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