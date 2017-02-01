Юбэнк-младший раскритиковал Альвареса за решение отдать титул Головкину
Чемпион Великобритании в среднем весе Крис
Юбэнк-младший рассказал, как изменилось его отношение к мексиканцу Саулю «Канело» Альваресу после его решения отказаться от защиты титула чемпиона мира WBC в поединке с Геннадием Головкиным, пишет Sports.kz.
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«Я определенно потерял уважение к Альваресу после того, как он отдал свой титул, чтобы не защищать его против Головкина. Он также является тем, с кем бы я хотел в будущем провести бой. Это был бы большой поединок в среднем весе», — ответил
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