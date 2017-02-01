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https://sport.mail.ru/news/boxing/28620973/
1 февраля 2017, 9:04 | Бокс | Sports.kz

Юбэнк-младший раскритиковал Альвареса за решение отдать титул Головкину

Чемпион Великобритании в среднем весе Крис Юбэнк-младший рассказал, как изменилось его отношение к мексиканцу Саулю «Канело» Альваресу после его решения отказаться от защиты титула чемпиона мира WBC в поединке с Геннадием Головкиным, пишет Sports.kz.

Чемпион Великобритании в среднем весе <span class=error>Крис</span> <nobr><span class=error>Юбэнк</span>-младший</nobr> рассказал как изменилось его отношение к мексиканцу <span class=error>Саулю</span> <span class=error>Канело</span> Альваресу после его решения отказаться от защиты титула чемпиона мира WBC в поединке с Геннадием <span class=error>Головкиным</span> пишет Sports.kz. Увеличить
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«Я определенно потерял уважение к Альваресу после того, как он отдал свой титул, чтобы не защищать его против Головкина. Он также является тем, с кем бы я хотел в будущем провести бой. Это был бы большой поединок в среднем весе», — ответил Юбэнк-младший в беседе с Fighthype.com.

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