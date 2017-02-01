Юбэнк-младший раскритиковал Альвареса за решение отдать титул Головкину

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«Я определенно потерял уважение к Альваресу после того, как он отдал свой титул, чтобы не защищать его против Головкина. Он также является тем, с кем бы я хотел в будущем провести бой. Это был бы большой поединок в среднем весе», — ответил Юбэнк-младший в беседе с Fighthype.com.