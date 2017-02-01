Как выглядит спортивный комплекс имени Геннадия Головкина в Караганде
Спортивный комплекс имени Геннадия Головкина, построенный в Караганде, предназначен для организации
физкультурно-оздоровительных занятий, сообщается в группе «Профи Бокс Казахстана» ВКонтакте.
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Видимо, что-то случилось...
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Все тренировочные залы и секции будут работать бесплатно. Проектом предусмотрены спортивные залы, бассейн, зал бокса и тяжелой атлетики, два футбольных поля. Открыть новый спортивный объект планируется весной этого года. В настоящее время ведутся отделочные работы внутри помещения, завершается благоустройство территории. Внешние работы по отделке завершены, и уже обустроены два футбольных поля.
Напомним, что 18 марта в
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