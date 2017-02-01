Как выглядит спортивный комплекс имени Геннадия Головкина в Караганде

Все тренировочные залы и секции будут работать бесплатно. Проектом предусмотрены спортивные залы, бассейн, зал бокса и тяжелой атлетики, два футбольных поля. Открыть новый спортивный объект планируется весной этого года. В настоящее время ведутся отделочные работы внутри помещения, завершается благоустройство территории. Внешние работы по отделке завершены, и уже обустроены два футбольных поля.



Напомним, что 18 марта в Нью-Йорке (США) чемпион мира по версиям WBA (Super), WBC, IBF и IBO в среднем весе 34-летний казахстанец Геннадий Головкин проведет защиту своих титулов в бою с чемпионом WBA (Regular) в этом же весе 29-летним американцем Дэниэлом Джейкобсом. Их бой будет транслироваться телеканалом HBO по системе платных трансляций (PPV).

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