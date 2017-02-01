Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/boxing/28620972/
1 февраля 2017, 8:53 | Бокс | Sports.kz

Как выглядит спортивный комплекс имени Геннадия Головкина в Караганде

Спортивный комплекс имени Геннадия Головкина, построенный в Караганде, предназначен для организации физкультурно-оздоровительных занятий, сообщается в группе «Профи Бокс Казахстана» ВКонтакте.

Спортивный комплекс имени Геннадия <span class=error>Головкина</span> построенный в Караганде предназначен для организации <nobr>физкультурно-оздоровительных</nobr> занятий сообщается в группе Профи Бокс Казахстана <span class=error>ВКонтакте</span>. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

Все тренировочные залы и секции будут работать бесплатно. Проектом предусмотрены спортивные залы, бассейн, зал бокса и тяжелой атлетики, два футбольных поля. Открыть новый спортивный объект планируется весной этого года. В настоящее время ведутся отделочные работы внутри помещения, завершается благоустройство территории. Внешние работы по отделке завершены, и уже обустроены два футбольных поля.

Напомним, что 18 марта в Нью-Йорке (США) чемпион мира по версиям WBA (Super), WBC, IBF и IBO в среднем весе 34-летний казахстанец Геннадий Головкин проведет защиту своих титулов в бою с чемпионом WBA (Regular) в этом же весе 29-летним американцем Дэниэлом Джейкобсом. Их бой будет транслироваться телеканалом HBO по системе платных трансляций (PPV).

Все спортивные новости Казахстана
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Бокса

Юбэнк-младший раскритиковал Альвареса за решение отдать титул Головкину

Юбэнк-младший раскритиковал Альвареса за решение отдать титул Головкину

Чемпион Великобритании в среднем весе Крис Юбэнк-младший рассказал, как изменилось его отношение к мексиканцу Саулю «Канело» Альваресу после его решения отказаться от защиты титула чемпиона мира WBC в поединке с Геннадием Головкиным, пишет Sports.kz.
Еще 7 новостей  Все новости
31 января

«Астана» разгромила лучший клуб Азии

Американский тренер сравнил Головкина с побеждавшим Джейкобса Пирогом

Казахстанские хоккеисты крупно победили Швецию на Универсиаде-2017