Боксер Поветкин получил премию «Звезда бокса» за нокаут в Екатеринбурге

Российский боксер Александр Поветкин награжден в Москве премией «Звезда бокса» в номинации «Нокаут года» за победу в Екатеринбурге над французом Йоанном Дюопом, сообщает 1 февраля корреспондент «АиФ-Урал».

Членов жюри впечатлили нокаут соперника Поветкина на боксерском вечере в Екатеринбурге.

Национальная премия «Звезда бокса» вручается за достижения в области профессионального бокса. Организатор и автор идеи проведения секретарь Московского отделения Федерации профессионального бокса России, мировой рекордсмен «Книги рекордов России» — Александр Колесников.