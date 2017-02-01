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https://sport.mail.ru/news/boxing/28620454/
1 февраля 2017, 7:57 | Бокс | АиФ Екатеринбург

Боксер Поветкин получил премию «Звезда бокса» за нокаут в Екатеринбурге

Членов жюри впечатлил нокаут француза Йоанна Дюопа.

Российский боксер Александр Поветкин награжден в Москве премией «Звезда бокса» в номинации «Нокаут года» за победу в Екатеринбурге над французом Йоанном Дюопом, сообщает 1 февраля корреспондент «АиФ-Урал».

Членов жюри впечатлили нокаут соперника Поветкина на боксерском вечере в Екатеринбурге.

Национальная премия «Звезда бокса» вручается за достижения в области профессионального бокса. Организатор и автор идеи проведения секретарь Московского отделения Федерации профессионального бокса России, мировой рекордсмен «Книги рекордов России» — Александр Колесников.

Допинг-тест россиянина Александра Поветкина накануне титульного боя в Екатеринбурге против Бермейна Стиверна из Канады дал положительный результат на наличие запрещенного вещества остарина. Препарат похож по своему эффекту на анаболические стероиды и может использоваться в тренировках для наращивания мышечной массы, сжигания жира или укрепления костей. Соперник россиянина канадец Бермейн Стиверн, когда узнал о положительной пробе россиянина, в спешном порядке покинул Екатеринбург. Его место занял француз Йоанн Дюоп, который был нокаутирован в шестом раунде.
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