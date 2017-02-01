Боксер Поветкин получил премию «Звезда бокса» за нокаут в Екатеринбурге
Членов жюри впечатлил нокаут француза Йоанна Дюопа.
Российский боксер Александр Поветкин награжден в Москве премией «Звезда бокса» в номинации «Нокаут года» за победу в Екатеринбурге над французом Йоанном Дюопом, сообщает 1 февраля корреспондент «АиФ-Урал».
Членов жюри впечатлили нокаут соперника Поветкина на боксерском вечере в Екатеринбурге.
Национальная премия «Звезда бокса» вручается за достижения в области профессионального бокса. Организатор и автор идеи проведения секретарь Московского отделения Федерации профессионального бокса России, мировой рекордсмен «Книги рекордов России» — Александр Колесников.
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