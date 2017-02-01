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https://sport.mail.ru/news/boxing/28620405/
1 февраля 2017, 8:39 | Бокс | Vesti.kz

Том Леффлер наглядно показал, почему Головкин — самый опасный панчер в боксе

Промоутер чемпиона мира в среднем весе по версиям WBA (Super), IBO, WBC и IBF казахстанского боксера Геннадия Головкина (36−0, 33 КО) Том Леффлер показал, почему его подопечный является самым опасным панчером в мире бокса.

Промоутер чемпиона мира в среднем весе по версиям WBA (Super) IBO WBC и IBF казахстанского боксера Геннадия <span class=error>Головкина</span> (36−0 33 КО) Том <span class=error>Леффлер</span> показал почему его подопечный является самым опасным <span class=error>панчером</span> в мире бокса. Увеличить
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«Великолепное видео нокаутов GGG, демонстрирующее, почему он считается наиболее опасным панчером в боксе, Сейчас на его счету серия из 23 нокаутов», — написал Леффлер в своем твиттере и поделился ссылкой на ролик.

Стоить отметить, что на видео показаны досрочные победы Головкина до боя с британцем Келлом Бруком (10 сентября 2016 года в Лондоне), в котором казахстанец и одержал свою 23-ю по счету победу нокаутом.

Добавим, что Головкин является лучшим нокаутером в истории среднего веса. Ни один из его соперников с 2008 года не смог пройти всю дистанцию.

Продлить свою серию нокаутов Головкин может уже 18 марта в Нью-Йорке, где ему предстоит провести защиту титулов против американца Дэниэла Джейкобса (32−1, 29 КО), который, к слову, выиграл досрочно свои последние 12 боев.

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