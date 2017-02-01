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«Великолепное видео нокаутов GGG, демонстрирующее, почему он считается наиболее опасным панчером в боксе, Сейчас на его счету серия из 23 нокаутов», — написал Леффлер в своем твиттере и поделился ссылкой на ролик.

Стоить отметить, что на видео показаны досрочные победы Головкина до боя с британцем Келлом Бруком (10 сентября 2016 года в Лондоне), в котором казахстанец и одержал свою 23-ю по счету победу нокаутом.

Добавим, что Головкин является лучшим нокаутером в истории среднего веса. Ни один из его соперников с 2008 года не смог пройти всю дистанцию.

Продлить свою серию нокаутов Головкин может уже 18 марта в Нью-Йорке, где ему предстоит провести защиту титулов против американца Дэниэла Джейкобса (32−1, 29 КО), который, к слову, выиграл досрочно свои последние 12 боев.

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