Том Леффлер наглядно показал, почему Головкин — самый опасный панчер в боксе
Промоутер чемпиона мира в среднем весе по версиям WBA (Super), IBO, WBC и IBF казахстанского боксера Геннадия Головкина (36−0, 33 КО) Том Леффлер показал, почему его подопечный является самым опасным панчером в мире бокса.
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
«Великолепное видео нокаутов GGG, демонстрирующее, почему он считается наиболее опасным панчером в боксе, Сейчас на его счету серия из 23 нокаутов», — написал Леффлер в своем твиттере и поделился ссылкой на ролик.
Стоить отметить, что на видео показаны досрочные победы Головкина до боя с британцем Келлом Бруком (10 сентября 2016 года в Лондоне), в котором казахстанец и одержал свою 23-ю по счету победу нокаутом.
Добавим, что Головкин является лучшим нокаутером в истории среднего веса. Ни один из его соперников с 2008 года не смог пройти всю дистанцию.
Продлить свою серию нокаутов Головкин может уже 18 марта в
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter