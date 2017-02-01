Головкин победил в голосовании на лучшего соперника для Мейвезера в случае его возвращения
Казахстанский боксер Геннадий GGG Головкин (36−0, 33 КО), являющийся чемпионом мира в среднем весе по версиям WBA (Super), IBO, WBC и IBF, победил в голосовании по определению лучшего соперника для американца Флойда
Мейвезера-младшего (49−0, 26 КО), если тот вернется на профессиональный ринг.
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Видимо, что-то случилось...
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Соответствующее голосование на своей странице в Twitter проводил эксперт телеканала ESPN и один из известных обозревателей бокса в США Дэн Рафаэль.
В итоге, первое месте со значительным отрывом — 45 процентов — набрал вариант боя между Мейвезером и Головкиным в 154 фунтах.
Второе место занял вариант: бой с чемпионом UFC с Конором МакГрегором по правилам бокса (24 процента), третье — поединок с победителем противостояния Кит Турман — Дэнни Гарсия (19), а последнее — реванш с Мэнни Пакьяо (12). Всего в опросе приняли участие 11 588 человек.
Напомним, ранее сам Головкин и его команда не раз говорили о том, что казахстанский боксер готов ради боя с
Ранее
Между тем СМИ считают, что
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