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https://sport.mail.ru/news/boxing/28620324/
1 февраля 2017, 8:37 | Бокс | Vesti.kz

Головкин победил в голосовании на лучшего соперника для Мейвезера в случае его возвращения

Казахстанский боксер Геннадий GGG Головкин (36−0, 33 КО), являющийся чемпионом мира в среднем весе по версиям WBA (Super), IBO, WBC и IBF, победил в голосовании по определению лучшего соперника для американца Флойда Мейвезера-младшего (49−0, 26 КО), если тот вернется на профессиональный ринг.

Казахстанский боксер Геннадий GGG <span class=error>Головкин</span> (36−0 33 КО) являющийся чемпионом мира в среднем весе по версиям WBA (Super) IBO WBC и IBF победил в голосовании по определению лучшего соперника для американца <span class=error>Флойда</span> <nobr>Мейвезера-младшего</nobr> (49−0 26 КО) если тот вернется на профессиональный ринг. Увеличить
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Соответствующее голосование на своей странице в Twitter проводил эксперт телеканала ESPN и один из известных обозревателей бокса в США Дэн Рафаэль.

В итоге, первое месте со значительным отрывом — 45 процентов — набрал вариант боя между Мейвезером и Головкиным в 154 фунтах.

Второе место занял вариант: бой с чемпионом UFC с Конором МакГрегором по правилам бокса (24 процента), третье — поединок с победителем противостояния Кит Турман — Дэнни Гарсия (19), а последнее — реванш с Мэнни Пакьяо (12). Всего в опросе приняли участие 11 588 человек.


Напомним, ранее сам Головкин и его команда не раз говорили о том, что казахстанский боксер готов ради боя с Мейвезером-младшим спуститься в 154 фунта. В одном из последних интервью GGG предположил, что за 100 миллионов долларов Флойд согласился бы провести бой с ним.

Ранее Мейвезер-младший говорил, что готов выйти против GGG, но при условии, что сперва казахстанец победит Андре Уорда, ныне владеющего титулами WBA (Super), WBO и IBF в полутяжелом весе.

Между тем СМИ считают, что Мейвезер-младший не хочет связываться с Головкиным и поэтому подсовывает ему Уорда. Однако отец американского боксера и он сам уверены в своей победе над казахстанцем. Кроме того, дядя Флойда призвал GGG перестать выпрашивать бой с ним.

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