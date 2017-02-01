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https://sport.mail.ru/news/boxing/28620146/
1 февраля 2017, 8:31 | Бокс | Vesti.kz

Головкин взял в спарринг-партнеры непобежденного суперсредневеса

В тренировочный лагерь чемпиона мира в среднем весе по версиям WBA (Super), IBO, WBC и IBF казахстанского боксера Геннадия Головкина (36−0, 33 КО) добавился еще один спарринг-партнер, сообщает корреспондент Vesti.kz.

В тренировочный лагерь чемпиона мира в среднем весе по версиям WBA (Super) IBO WBC и IBF казахстанского боксера Геннадия <span class=error>Головкина</span> (36−0 33 КО) добавился еще один <nobr>спарринг-партнер</nobr> сообщает корреспондент Vesti.kz. Увеличить
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По информации портала PhilBoxing.com, им стал 20-летний американский проспект Давид Бенавидес, выступающий в суперсреднем весе (168 фунтов). В его активе 17 побед в 17 боях на профи-ринге, из которых 16 он завершил досрочно.

Свой последний бой Бенавидес провел в минувшие выходные в рамках вечера бокса в Лас-Вегасе, главным событием которого стал реванш между мексиканцем Лео Санта-Крусом и британцем Карлом Фрэмптон. Американец во втором раунде нокаутировал узбекского средневеса Мамали Мамаджонова.

Отметим, что Бенавидес уже имеет опыт спаррингов с Головкиным. Ранее наставник GGG назвал имена спарринг-партнеров, которые помогают казахстанцу готовиться к следующему поединку.

Напомним, Головкин продолжает подготовку в защите титулов 18 марта в Нью-Йорке. Его соперником будет американец Дэниэл Джейкобс (32−1, 29 КО).

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