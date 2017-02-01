Головкин взял в спарринг-партнеры непобежденного суперсредневеса
В тренировочный лагерь чемпиона мира в среднем весе по версиям WBA (Super), IBO, WBC и IBF казахстанского боксера Геннадия Головкина (36−0, 33 КО) добавился еще один
спарринг-партнер, сообщает корреспондент Vesti.kz.
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Видимо, что-то случилось...
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По информации портала PhilBoxing.com, им стал 20-летний американский проспект Давид Бенавидес, выступающий в суперсреднем весе (168 фунтов). В его активе 17 побед в 17 боях на
Свой последний бой Бенавидес провел в минувшие выходные в рамках вечера бокса в
Отметим, что Бенавидес уже имеет опыт спаррингов с Головкиным. Ранее наставник GGG назвал имена
Напомним, Головкин продолжает подготовку в защите титулов 18 марта в
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