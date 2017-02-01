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https://sport.mail.ru/news/boxing/28619845/
1 февраля 2017, 8:06 | Бокс | Vesti.kz

Абель Санчес: Не хочется, чтобы прерывалась череда нокаутов, поэтому Головкин должен уничтожить Джейкобса

Тренер чемпиона мира в среднем весе по версиям WBA (Super), IBO, WBC и IBF казахстанского боксера Геннадия Головкина (36−0, 33 КО) Абель Санчес рассказал о плане на предстоящий бой с американцем Дэниэлом Джейкобсом (32−1, 29 КО).

Тренер чемпиона мира в среднем весе по версиям WBA (Super) IBO WBC и IBF казахстанского боксера Геннадия <span class=error>Головкина</span> (36−0 33 КО) <span class=error>Абель</span> <span class=error>Санчес</span> рассказал о плане на предстоящий бой с американцем <span class=error>Дэниэлом</span> Джейкобсом (32−1 29 КО). Увеличить
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«В бою с Монро Головкин прямо-таки призывал Вилли драться, так как, когда в ринге для Геннадия становится все просто, он утрачивает интерес. С Уэйдом была та же история. Даже с Бруком, после того как он потряс Келла в первом раунде, Головкину хотелось устроить уличную драку. Но под этот бой азарт GGG вернулся, как и в случае с Лемье.

Дело не в том, что он лучше тренируется (он всегда усердно работает в зале); просто, когда приходит время боя, Геннадий порой утрачивает интерес. Дэнни же представляет для нас опасность и бьет так сильно, что может потрясти Головкина. Только три его соперника прошли всю дистанцию боя, точно как у Геннадия.

Это первый наш соперник, который столь опасен — для Головкина и для меня. А так как не хочется, чтобы эта череда нокаутов прерывалась, то я должен позаботиться, чтобы мы проделали все для уничтожения Джейкобса в той же манере, как это произошло со всеми остальными, — приводит слова Санчеса BoxingScene.com.

Бой Головкин — Джейкобс состоится 18 марта на легендарной арене Madison Square Garden в Нью-Йорке. В США телеканал HBO покажет его по системе платных трансляций (PPV).

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