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https://sport.mail.ru/news/boxing/28619183/
1 февраля 2017, 0:58 | Бокс | Чемпионат.com

HBO и Showtime ведут борьбу за право показывать бой Кличко — Джошуа

Два лидера боксёрского телевизионного рынка США — телеканалы HBO и Showtime ведут борьбу за право показывать в Америке бой между чемпионом IBF в супертяжёлом весе Энтони Джошуа и Владимиром Кличко, сообщает журналист ESPN Дэн Рафаэль в «Твиттере».

Оба канала заинтересованы в трансляции боя, но вопрос о том, кто получит права, до сих пор не решён. У Владимира Кличко контракт с HBO, у Энтони Джошуа — с Showtime.

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