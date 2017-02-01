HBO и Showtime ведут борьбу за право показывать бой Кличко — Джошуа
Два лидера боксёрского телевизионного рынка США — телеканалы HBO и Showtime ведут борьбу за право показывать в Америке бой между чемпионом IBF в супертяжёлом весе Энтони Джошуа и Владимиром Кличко, сообщает журналист ESPN Дэн Рафаэль в «Твиттере».
Оба канала заинтересованы в трансляции боя, но вопрос о том, кто получит права, до сих пор не решён. У Владимира Кличко контракт с HBO, у Энтони Джошуа — с Showtime.
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