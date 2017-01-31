Поветкин получил премию «Звезда бокса» в номинации «Нокаут года»
МОСКВА, 31 января. /ТАСС/. Российский боксер Александр Поветкин завоевал премию «Звезда бокса», победив в номинации «Нокаут года». Церемония награждения прошла во вторник в Москве.
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Поветкин нокаутировал француза Жоанна Дюопа 17 декабря в Екатеринбурге в шестом раунде поединка.
Вместо Дюопа Поветкин должен был встретиться с канадцем Бермейном Стиверном, однако последний отказался от поединка после обнаружения в
В настоящий момент в отношении Поветкина проводится расследование.
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