Поветкин получил премию «Звезда бокса» в номинации «Нокаут года»

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Поветкин нокаутировал француза Жоанна Дюопа 17 декабря в Екатеринбурге в шестом раунде поединка.

Вместо Дюопа Поветкин должен был встретиться с канадцем Бермейном Стиверном, однако последний отказался от поединка после обнаружения в допинг-пробе россиянина запрещенного вещества остарина.