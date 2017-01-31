Головкин проведет спарринг с непобежденным суперсредневесом
Стал известен один из
спарринг-партнеров казахстанского боксера Геннадия Головкина (36−0, 33 КО) перед боем с американцем Дэниэлом Джейкобсом (32−1, 29 КО), сообщает Sports.kz.
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В рамках подготовки к бою с Джейкобсом Головкин встретится с 20-летним американским проспектом Давидом Бенавидесом (17−0, 16 КО), выступающим в 168 фунтах.
Бой Головкин — Джейкобс состоится 18 марта на арене Madison Square Garden в
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