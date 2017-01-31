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https://sport.mail.ru/news/boxing/28618443/
31 января 2017, 23:36 | Бокс | Sports.kz

Головкин проведет спарринг с непобежденным суперсредневесом

Стал известен один из спарринг-партнеров казахстанского боксера Геннадия Головкина (36−0, 33 КО) перед боем с американцем Дэниэлом Джейкобсом (32−1, 29 КО), сообщает Sports.kz.

Стал известен один из <nobr>спарринг-партнеров</nobr> казахстанского боксера Геннадия <span class=error>Головкина</span> (36−0 33 КО) перед боем с американцем <span class=error>Дэниэлом</span> Джейкобсом (32−1 29 КО) сообщает Sports.kz. Увеличить
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В рамках подготовки к бою с Джейкобсом Головкин встретится с 20-летним американским проспектом Давидом Бенавидесом (17−0, 16 КО), выступающим в 168 фунтах.

Бой Головкин — Джейкобс состоится 18 марта на арене Madison Square Garden в Нью-Йорке.

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