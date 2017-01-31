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31 января 2017, 23:21 | Бокс | Чемпионат.com

Кличко: Сейчас идеальное время, чтобы проводить бой с Джошуа

Украинский супертяжеловес Владимир Кличко на сегодняшней пресс-конференции в Нью-Йорке заявил, что он не слишком стар для поединка против чемпиона IBF британца Энтони Джошуа.

Украинский <span class=error>супертяжеловес</span> Владимир <span class=error>Кличко</span> на сегодняшней <nobr>пресс-конференции</nobr> в <nobr>Нью-Йорке</nobr> заявил что он не слишком стар для поединка против чемпиона IBF британца <span class=error>Энтони</span> <span class=error>Джошуа</span>. Увеличить
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Также Кличко считает, что его соперник на данный момент не набрался необходимого опыта для поединка такого уровня.

«Через три года я буду слишком стар, а Джошуа будет слишком хорош. Так что сейчас для меня как раз идеальное время, чтобы проводить этот бой», — приводит слова Кличко Boxingnews.

Напомним, поединок Кличко — Джошуа состоится 29 апреля в Лондоне.

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Около 90 тысяч болельщиков посетят бой Кличко-Джошуа на «Уэмбли»

МОСКВА, 28 января. /ТАСС/. Около 90 тысяч болельщиков посетят поединок между бывшим чемпионом мира по трем престижным версиям украинцем Владимиром Кличко и обладателем титула Международной боксерской федерации (IBF) в супертяжелом весе британцем Энтони Джошуа на лондонском стадионе «Уэмбли». Об этом сообщает немецкая газета Bild.
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