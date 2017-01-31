Кличко: Сейчас идеальное время, чтобы проводить бой с Джошуа

Также Кличко считает, что его соперник на данный момент не набрался необходимого опыта для поединка такого уровня.



«Через три года я буду слишком стар, а Джошуа будет слишком хорош. Так что сейчас для меня как раз идеальное время, чтобы проводить этот бой», — приводит слова Кличко Boxingnews.



Напомним, поединок Кличко — Джошуа состоится 29 апреля в Лондоне.