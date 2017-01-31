Кличко: Сейчас идеальное время, чтобы проводить бой с Джошуа
Украинский супертяжеловес Владимир Кличко на сегодняшней
пресс-конференции в Нью-Йорке заявил, что он не слишком стар для поединка против чемпиона IBF британца Энтони Джошуа.
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Также Кличко считает, что его соперник на данный момент не набрался необходимого опыта для поединка такого уровня.
«Через три года я буду слишком стар, а Джошуа будет слишком хорош. Так что сейчас для меня как раз идеальное время, чтобы проводить этот бой», — приводит слова Кличко Boxingnews.
Напомним, поединок Кличко — Джошуа состоится 29 апреля в Лондоне.
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