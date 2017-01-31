Тищенко стал лауреатом национальной премии «Звезда бокса» в номинации «За золото ОИ»

Награды вручаются за достижения и заслуги в области профессионального бокса в 2016 году.

Тищенко в Рио единогласным решением судей победил представителя Казахстана Василия Левита в финальном бою в весовой категории до 91 кг и принес сборной России 11-е золото Олимпиады-2016.

В номинации «Самый быстрый нокаут года» победу одержал Дмитрий Кудряшов, который за 1 минуту 34 секунды одержал верх над колумбийцем Сантандером Сильгадо 3 декабря в Москве.

«Человеком года» признан почетный президент Федерации бокса Белгородской области Владимир Тебекин. На Олимпиаде-2016 белгородцы выиграли 1 золото (Евгений Тищенко, до 91 кг) и 2 бронзы (Владимир Никитин, 56 и Виталий Дунайцев, 64).