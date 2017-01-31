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https://sport.mail.ru/news/boxing/28618152/
31 января 2017, 22:52 | Бокс | Р-Спорт

Тищенко стал лауреатом национальной премии «Звезда бокса» в номинации «За золото ОИ»

Олимпийский чемпион Рио-де-Жанейро россиянин Евгений Тищенко получил награду «Звезда бокса» в номинации «За олимпийское золото» на торжественной церемонии IV национальной премии «Звезда бокса», проходящей в Москве.

Награды вручаются за достижения и заслуги в области профессионального бокса в 2016 году.

Тищенко в Рио единогласным решением судей победил представителя Казахстана Василия Левита в финальном бою в весовой категории до 91 кг и принес сборной России 11-е золото Олимпиады-2016.

В номинации «Самый быстрый нокаут года» победу одержал Дмитрий Кудряшов, который за 1 минуту 34 секунды одержал верх над колумбийцем Сантандером Сильгадо 3 декабря в Москве.

«Человеком года» признан почетный президент Федерации бокса Белгородской области Владимир Тебекин. На Олимпиаде-2016 белгородцы выиграли 1 золото (Евгений Тищенко, до 91 кг) и 2 бронзы (Владимир Никитин, 56 и Виталий Дунайцев, 64).
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