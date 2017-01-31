Ломаченко: Корралес, Берчелт и Дэвис. Я иду за вами
Чемпион мира во втором полулёгком весе по версии WBO украинец Василий Ломаченко бросил вызов своим соперникам по дивизиону Мигелю Берчелту, Хезреелю Корралесу и Джервонте Дэвису.
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Берчелт является чемпионом по версии WBC, Корралес — WBA, а Дэвис владеет титулом IBF.
«Корралес, Берчельт, Дэвис. Я иду за вами», — написал Ломаченко на фото в «Инстаграме».
Ранее сообщалось, что свой следующий поединок Ломаченко может провести в апреле. Имя соперника пока не известно.
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