Ломаченко: Корралес, Берчелт и Дэвис. Я иду за вами

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

Берчелт является чемпионом по версии WBC, Корралес — WBA, а Дэвис владеет титулом IBF.



«Корралес, Берчельт, Дэвис. Я иду за вами», — написал Ломаченко на фото в «Инстаграме».



Ранее сообщалось, что свой следующий поединок Ломаченко может провести в апреле. Имя соперника пока не известно.