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31 января 2017, 22:48 | Бокс | Чемпионат.com

Ломаченко: Корралес, Берчелт и Дэвис. Я иду за вами

Чемпион мира во втором полулёгком весе по версии WBO украинец Василий Ломаченко бросил вызов своим соперникам по дивизиону Мигелю Берчелту, Хезреелю Корралесу и Джервонте Дэвису.

Чемпион мира во втором полулёгком весе по версии WBO украинец Василий <span class=error>Ломаченко</span> бросил вызов своим соперникам по дивизиону <span class=error>Мигелю</span> <span class=error>Берчелту</span> Хезреелю Корралесу и Джервонте <span class=error>Дэвису</span>. Увеличить
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Берчелт является чемпионом по версии WBC, Корралес — WBA, а Дэвис владеет титулом IBF.

«Корралес, Берчельт, Дэвис. Я иду за вами», — написал Ломаченко на фото в «Инстаграме».

Ранее сообщалось, что свой следующий поединок Ломаченко может провести в апреле. Имя соперника пока не известно.

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