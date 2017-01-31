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https://sport.mail.ru/news/boxing/28618125/
31 января 2017, 22:36 | Бокс | Sports.kz

Казахстанские боксеры могут выступить в андеркарте боя Лемье — Стивенс

Казахстанские боксеры-профессионалы Батыр Джукембаев и Абылайхан Хусаинов могут провести свои следующие поединки в андеркарте боя между Лемье и Стивенсом, который станет главным событием вечера бокса, запланированного на 11 марта в Вероне (штат Нью-Йорк, США) на арене Turning Stone Resort Casino.

Казахстанские <nobr>боксеры-профессионалы</nobr> <span class=error>Батыр</span> Джукембаев и Абылайхан <span class=error>Хусаинов</span> могут провести свои следующие поединки в андеркарте боя между <span class=error>Лемье</span> и <span class=error>Стивенсом</span> который станет главным событием вечера бокса запланированного на 11 марта в Вероне (штат <nobr>Нью-Йорк</nobr> США) на арене Turning Stone Resort Casino. Увеличить
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Об этом в разговоре с корреспондентом республиканского интернет-портала Sports.kz сообщила менеджер казахстанских проспектов Анна Рева.

«Мы сейчас работаем и очень хотели бы, чтобы Джукембаев и Хусаинов вышли на ринг в рамках вечера бокса, главным событием которого будет бой между Давидом Лемье и Кертисом Стивенсом. У нас уже есть подтверждение на одно место, но пока не могу сказать, кто из них будет выступать. Конечно, мы очень хотим и будем прилагать все усилия, чтобы оба казахстанских боксера приняли участие в этом вечере бокса», — отметила Анна Рева.

Также она прокомментировала возможное участие Джукембаева и Хусаинова в большом боксерском вечере, который может пройти летом этого года в Астане в рамках проведения международной выставки ЭКСПО-2017.

«Мы обсуждали этот вопрос с Батыром и Абылайханом. Хотелось бы сказать, что, конечно, для нас было бы большой честью выступать на родной земле, но пока никто к нам официально с таким предложением не обращался», — заявила Анна Рева.

Напомним, что 25-летний Батыр Джукембаев, выступающий в первом полусреднем весе, провел на профессиональном ринге восемь боев и во всех одержал победы. В своем последнем поединке, который прошел в канадском Квебеке, он нокаутировал за две с половины минуты мексиканца Давида Ранхела. В свою очередь, другой казахстанский панчер Абылайхан Хусаинов в минувшие выходные добился своей пятой победы в профессионалах, отправив в шестом раунде на настил ринга мексиканца Оскара Мехия.

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