Об этом в разговоре с корреспондентом республиканского интернет-портала Sports.kz сообщила менеджер казахстанских проспектов Анна Рева.



«Мы сейчас работаем и очень хотели бы, чтобы Джукембаев и Хусаинов вышли на ринг в рамках вечера бокса, главным событием которого будет бой между Давидом Лемье и Кертисом Стивенсом. У нас уже есть подтверждение на одно место, но пока не могу сказать, кто из них будет выступать. Конечно, мы очень хотим и будем прилагать все усилия, чтобы оба казахстанских боксера приняли участие в этом вечере бокса», — отметила Анна Рева.



Также она прокомментировала возможное участие Джукембаева и Хусаинова в большом боксерском вечере, который может пройти летом этого года в Астане в рамках проведения международной выставки ЭКСПО-2017.



«Мы обсуждали этот вопрос с Батыром и Абылайханом. Хотелось бы сказать, что, конечно, для нас было бы большой честью выступать на родной земле, но пока никто к нам официально с таким предложением не обращался», — заявила Анна Рева.



Напомним, что 25-летний Батыр Джукембаев, выступающий в первом полусреднем весе, провел на профессиональном ринге восемь боев и во всех одержал победы. В своем последнем поединке, который прошел в канадском Квебеке, он нокаутировал за две с половины минуты мексиканца Давида Ранхела. В свою очередь, другой казахстанский панчер Абылайхан Хусаинов в минувшие выходные добился своей пятой победы в профессионалах, отправив в шестом раунде на настил ринга мексиканца Оскара Мехия.