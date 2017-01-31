Обладатель недостающего пояса Головкину жалуется на отсутствие боев

«Все еще жду. Пока нет боев», — написал Сондерс в твиттере.



В комментариях к этому твиту пользователи предложили британцу сменить промоутера и в шутку отметили, что в году чаще случается Рождество, чем бой Сондерса.



Напомним, ранее Сондерс заявил, что готов драться с казахстанцем Геннадием Головкиным (36−0, 33 КО), а также пообещал в ближайшее время объявить о «большом бое». После этого заявления в прессе начали активно муссироваться слухи о возможном бое Сондерса с Головкиным в Казахстане этим летом в рамках ЭКСПО-2017, однако промоутер GGG Том Лёффлер опроверг информацию о переговорах с командой британского боксера.