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31 января 2017, 21:32 | Бокс | Sports.kz

Обладатель недостающего пояса Головкину жалуется на отсутствие боев

Британский боксер Билли Джо Сондерс (24−0, 12 КО) пока не определился со своим следующим соперником, сообщает Sports.kz.

Британский боксер Билли Джо Сондерс (24−0 12 КО) пока не определился со своим следующим соперником сообщает Sports.kz. Увеличить
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«Все еще жду. Пока нет боев», — написал Сондерс в твиттере.

В комментариях к этому твиту пользователи предложили британцу сменить промоутера и в шутку отметили, что в году чаще случается Рождество, чем бой Сондерса.

Напомним, ранее Сондерс заявил, что готов драться с казахстанцем Геннадием Головкиным (36−0, 33 КО), а также пообещал в ближайшее время объявить о «большом бое». После этого заявления в прессе начали активно муссироваться слухи о возможном бое Сондерса с Головкиным в Казахстане этим летом в рамках ЭКСПО-2017, однако промоутер GGG Том Лёффлер опроверг информацию о переговорах с командой британского боксера.

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