Боксер Гассиев готов провести матч-реванш с Лебедевым, если промоутеры договорятся

Лебедев 3 декабря проиграл Гассиеву бой, потеряв титул IBF, после чего объявил о заинтересованности в проведении реванша.

«Прошедший год получился у меня очень хорошим, в конце года я стал чемпионом мира и очень счастлив, — сказал Гассиев. — Пока я отдыхаю, провожу время дома, с семьей, и о боксе не думаю. Я много готовился и тренировался, а сейчас хочу отдохнуть. Новый бой с Денисом Лебедевым? В любом случае он будет интересен, но у Дениса есть чемпионский бой. Все возможно только после него. Кто-то говорит, что я тот (декабрьский) бой не выиграл, поэтому хочется расставить все точки над i.».

«Наше дело выходить в ринг и побеждать того, кого против тебя поставят, — добавил собеседник агентства. — А договариваться о матчах — это дело промоутеров и других людей. Как себя чувствую в качестве чемпиона мира? Я ощущаю себя тем же молодым парнем, в которого никто не верил. И это меня еще больше мотивирует».