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https://sport.mail.ru/news/boxing/28617601/
31 января 2017, 20:43 | Бокс | Р-Спорт

Боксер Гассиев готов провести матч-реванш с Лебедевым, если промоутеры договорятся

Чемпион мира по боксу в первом тяжелом весе по версии IBF россиянин Мурат Гассиев заявил агентству «Р-Спорт ", что готов к проведению матча-реванша с соотечественником Денисом Лебедевым, чемпионом мира WBA, если промоутеры боксеров договорятся о поединке.

Профессиональный конферансье в мире бокса Майкл Баффер во время боя между Денисом Лебедевым (Россия) и Муратом Гассиевым (Россия) за звание чемпиона мира по боксу по версиям WBA и IBF в первом тяжелом весе на арене Мегаспорт. Увеличить
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© РИА "Новости"

Лебедев 3 декабря проиграл Гассиеву бой, потеряв титул IBF, после чего объявил о заинтересованности в проведении реванша.

«Прошедший год получился у меня очень хорошим, в конце года я стал чемпионом мира и очень счастлив, — сказал Гассиев. — Пока я отдыхаю, провожу время дома, с семьей, и о боксе не думаю. Я много готовился и тренировался, а сейчас хочу отдохнуть. Новый бой с Денисом Лебедевым? В любом случае он будет интересен, но у Дениса есть чемпионский бой. Все возможно только после него. Кто-то говорит, что я тот (декабрьский) бой не выиграл, поэтому хочется расставить все точки над i.».

«Наше дело выходить в ринг и побеждать того, кого против тебя поставят, — добавил собеседник агентства. — А договариваться о матчах — это дело промоутеров и других людей. Как себя чувствую в качестве чемпиона мира? Я ощущаю себя тем же молодым парнем, в которого никто не верил. И это меня еще больше мотивирует».
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