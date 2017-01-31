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https://sport.mail.ru/news/boxing/28617598/
31 января 2017, 20:41 | Бокс | ТАСС

Соглашение о реванше между боксерами Ковалевым и Уордом не достигнуто

МОСКВА, 31 января. /ТАСС/. Соглашение о реванше между бывшим чемпионом мира по версиям Всемирной боксерской ассоциации (WBA), Всемирной боксерской организации (WBO) и Международной боксерской федерации (IBF) россиянином Сергеем Ковалевым и американцем Андре Уордом пока не достигнуто. Об этом Ковалев сообщил журналистам.

Бой российского боксера Сергея Ковалева и американца Андре Уорда. Увеличить
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«Пока договоренности нет, все зависит от переговоров с Уордом. Если он что-то сделает не так, то будем смотреть варианты. По контракту, в случае его победы был предусмотрен реванш, а дальше — дело промоутеров», — сказал Ковалев.

В ноябре Ковалев проиграл Уорду по очкам единогласным решением судей и лишился титулов чемпиона мира по версиям WBA, WBO, и IBF в весовой категории до 79,38 кг. Позднее американец заявил, что может завершить карьеру до реванша с Ковалевым.

На счету Ковалева 30 побед (26 — нокаутом), одно поражение и одна ничья. В послужном списке Уорда 31 победа (15 — нокаутом) и ни одного поражения.
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