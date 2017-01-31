Соглашение о реванше между боксерами Ковалевым и Уордом не достигнуто
МОСКВА, 31 января. /ТАСС/. Соглашение о реванше между бывшим чемпионом мира по версиям Всемирной боксерской ассоциации (WBA), Всемирной боксерской организации (WBO) и Международной боксерской федерации (IBF) россиянином Сергеем Ковалевым и американцем Андре Уордом пока не достигнуто. Об этом Ковалев сообщил журналистам.
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«Пока договоренности нет, все зависит от переговоров с Уордом. Если он
В ноябре Ковалев проиграл Уорду по очкам единогласным решением судей и лишился титулов чемпиона мира по версиям WBA, WBO, и IBF в весовой категории до 79,38 кг. Позднее американец заявил, что может завершить карьеру до реванша с Ковалевым.
На счету Ковалева 30 побед (26 — нокаутом), одно поражение и одна ничья. В послужном списке Уорда 31 победа (15 — нокаутом) и ни одного поражения.
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